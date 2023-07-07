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Как приготовить карася без костей: полезный лайфхак для хозяек

Юлия Куришко
7 июля 2023, 02:15
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Сколько жарить карася, чтобы он был вкусный, сочный и румяный - Главред разобрался.
Как приготовить карася без костей: полезный лайфхак для хозяек
Как приготовить карася без костей / коллаж: Главред, фото: instagram / girish_79

Мало кто знает, чем полезен жареный карась, но эта рыба - это находка питательных микроэлементов. Карась содержит в себе кальций, витамин Е, никель, магний, железо. При регулярном употреблении рыбы можно заметить улучшение состояния костей, волос и кожи. Также карась полезен от заболеваний щитовидной железы. Однако, он имеет очень много костей, нужно готовить и есть карася осторожно.

Как пожарить большого карася полностью и без костей

Жареный карась - любимое блюдо едва ли не каждого человека, до момента, пока кто-то не "поймает" косточку. Обычно поэтому большинство и отказывается от блюд связанных с рыбой. Для того, чтобы хорошо пожарить карася и исчезли кости, нужно довести до кипения большое количество масла.

  • Для начала на почищенном карасе стоит сделать вертикальные надрезы вдоль спины и хвоста карася. Нужно сантиметр не доходить до позвоночника.
  • Стоит тщательно посолить рыбу.
  • Пока рыба солится, в сковороду стоит налить немало подсолнечного масла.
  • Перед жаркой рыбу нужно аккуратно покрыть мукой и черным перцем.
  • Жарить стоит на высокой температуре и до получения хрустящей и золотой корочки.
  • После этого нужно лишь достать плавники и тогда никаких косточек не будет.

Жареный карась в панировочных сухарях

Хозяйкам и гостям придется по вкусу такое блюдо - караси в панировочных сухарях. Такое блюдо сможет приготовить даже тот, кто никогда не имел дело с рыбой, ведь это очень легко и вкусно. С панировочными сухарями карась получится нежный, мягкий и будет иметь хрустящую корочку.

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  • После того, как очистили карася от чешуи, выпотрошили и удалили жабры, стоит тщательно промыть рыбу под проточной водой и немного подсушить бумажными полотенцами.
  • Каждому карасю нужно сделать несколько надрезов с обеих сторон. Затем хорошо посолить, поперчить снаружи и внутри.
  • Для панировки рыбы нужно взбить яйца и в отдельную тарелку насыпать сухари.
  • Во время жарки каждого карася нужно опустить во взбитые яйца, а затем выкачать в панировочных сухарях.
  • В сковороде стоит разогреть масло до высокой температуры. Рекомендуется обжаривать караси примерно по 6-8 минут с каждой стороны, чтобы получить красивую корочку.

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