Как приготовить карася без костей: полезный лайфхак для хозяек

Мало кто знает, чем полезен жареный карась, но эта рыба - это находка питательных микроэлементов. Карась содержит в себе кальций, витамин Е, никель, магний, железо. При регулярном употреблении рыбы можно заметить улучшение состояния костей, волос и кожи. Также карась полезен от заболеваний щитовидной железы. Однако, он имеет очень много костей, нужно готовить и есть карася осторожно.
Как пожарить большого карася полностью и без костей
Жареный карась - любимое блюдо едва ли не каждого человека, до момента, пока кто-то не "поймает" косточку. Обычно поэтому большинство и отказывается от блюд связанных с рыбой. Для того, чтобы хорошо пожарить карася и исчезли кости, нужно довести до кипения большое количество масла.
- Для начала на почищенном карасе стоит сделать вертикальные надрезы вдоль спины и хвоста карася. Нужно сантиметр не доходить до позвоночника.
- Стоит тщательно посолить рыбу.
- Пока рыба солится, в сковороду стоит налить немало подсолнечного масла.
- Перед жаркой рыбу нужно аккуратно покрыть мукой и черным перцем.
- Жарить стоит на высокой температуре и до получения хрустящей и золотой корочки.
- После этого нужно лишь достать плавники и тогда никаких косточек не будет.
Жареный карась в панировочных сухарях
Хозяйкам и гостям придется по вкусу такое блюдо - караси в панировочных сухарях. Такое блюдо сможет приготовить даже тот, кто никогда не имел дело с рыбой, ведь это очень легко и вкусно. С панировочными сухарями карась получится нежный, мягкий и будет иметь хрустящую корочку.
- После того, как очистили карася от чешуи, выпотрошили и удалили жабры, стоит тщательно промыть рыбу под проточной водой и немного подсушить бумажными полотенцами.
- Каждому карасю нужно сделать несколько надрезов с обеих сторон. Затем хорошо посолить, поперчить снаружи и внутри.
- Для панировки рыбы нужно взбить яйца и в отдельную тарелку насыпать сухари.
- Во время жарки каждого карася нужно опустить во взбитые яйца, а затем выкачать в панировочных сухарях.
- В сковороде стоит разогреть масло до высокой температуры. Рекомендуется обжаривать караси примерно по 6-8 минут с каждой стороны, чтобы получить красивую корочку.
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