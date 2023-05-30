Как убрать шерсть с одежды в домашних условиях: лайфхаки, которые облегчат уборку

Лайфхаки от шерсти, которые облегчат уборку дома, мебели и одежды, если ваши домашние любимцы линяют - читайте полезные советы.

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Чем можно собрать шерсть / коллаж: Главред, фото: instagram / chetyreskhvostikom, ua.depositphotos.com

Как собрать шерсть животных? Этим вопросом задавались все, у кого есть домашние любимцы. Как бы сильно мы ни любили наших кошек или собак, но никто не любит их шерсть на одежде. На вещах от ее не так просто избавиться, ведь даже после стирки остается много шерсти. Главред собрал полезные советы, которые помогут избавиться от шерсти в доме и на одежде.

Как убрать шерсть с одежды при стирке

Просушите одежду перед стиркой. В сушильную машинку положите вещи, которые покрыты шерстью и просушите их. Достаточно будет 10 минут, а потом стоит проверить одежду. Если шерсть на одежде еще осталась, то надо еще минут 5 прокрутить в сушильной машинке. Уже когда на одежде не будет шерсти, нужно очистить фильтр сушки и положить вещи в стиралку, как всегда. Нанесите немного белого уксуса. Мало кто знает, но уксус может спасти от многих бытовых проблем и даже поможет вывести шерсть с одежды. Перед стиркой нужно добавить около 120 мл столового уксуса (не более 9%) в отделение для кондиционера. Кислота, содержащаяся в уксусе, поможет отделить шерсть домашних любимцев, которые прицепились к одежде. Влажная салфетка также способна спасти вещи от шерсти. Она забирает с одежды на себя не только шерсть, но и волосы, пух и ворсинки. Стоит просто поместить вещи в стиральную машину и положить туда влажную салфетку - она соберет на себя все мелкие соринки, которые есть на одежде. Убрать шерсть с одежды поможет липкий валик для ворса. Валик - это очень полезная вещь в хозяйсве, ведь он поможет убрать с одежды любую шерсть. Перед стиркой нужно тщательно убрать шерсть с одежды валиком и затем класть в стиралку. Этот процесс перед стиркой не только лишит шерсти на одежде, но и не допустит наслоения шерсти на барабане стиральной машины.

Как избавиться от шерсти в квартире

Пылесос самый первый помощник в борьбе с шерстью животных. Он хорошо забирает не только пыль, но шерсть и волосы. Во время уборки нужно снять насадку и пропылесосить трубкой по всей мебели, коврам и полу. Для лучшей уборки шерсти животных подходит насадка-щетка. Влажная уборка полезна и очень нужна для более тщательной очистки поверхностей. Влажная тряпка также может лучше собирать шерсть с мебели. Швабра с резиновым покрытием достаточно хорошо справляется с уборкой шерсти. Когда она электризуется, будто магнит притягивает шерсть и волосы. Кресла и диваны можно очистить от шерсти следующим способом. Нужно накрыть влажной простенью и хорошенько постучать по дивану, тогда вся шерсть прилипнет к простыне. Скотчем можно очистить ковер от шерсти. Нужно наклеить полоску двустороннего скотча на на щетку для уборки и плавно двигаться по ковру, чтобы тщательно достать шерсть. Правда, скотч часто надо менять, ведь он быстро теряет свое рабочее свойство.

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