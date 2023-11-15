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Как избавиться от ночных судорог в ногах: о чем предупреждает организм

Юлия Закрепа
15 ноября 2023, 15:52
Судорога ноги ночью может произойти из-за тесной обуви или застой крови в венах - подробнее в материале Главреда.
Как избавиться от ночных судорог в ногах: о чем предупреждает организм
Судорога ноги ночью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему сводит ноги судорогой ночью и что делать с внезапной болью - многие люди сталкиваются с такой проблемой. Ночные судороги на ногах появляются неожиданно и с острой болью, ведь происходит неуправляемое сокращение мышц ног. В большинстве случаев они могут появиться во время сна или отдыха человека, когда он находится в расслабленном состоянии. Дольше всего боль от судорог может длиться до 9 минут.

Какие заболевания вызывают судороги: причины

Известно, что судороги ног появляются из-за неправильной работы организма и это может привести к хроническим заболеваниям. На что стоит обратить внимание во время приступов судорог, чтобы понять причину:

  • в венах может застояться кровь,
  • организму не хватает микроэлементов,
  • расстройства эндокринной системы,
  • длительное употребление противовоспалительных нестероидных препаратов,
  • болезнь почек,
  • в организме мало жидкости,
  • резкое изменение температуры,
  • прием мочегонных средств,
  • тесная одежда и неудобная обувь,
  • физические нагрузки.

Как лечить судороги ног в домашних условиях

Чтобы судороги ног не беспокоили, то стоит лечить все комплексно и начать с правильно питания, витаминных комплексов, удобной одежды и употребления большего количества воды.

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Однако, если боли в ногах из-за болезни почек или эндокринной системы - необходимо вылечить главную болезнь.

Для того, чтобы быстрее снять судорогу ночью, надо сильно ущипнуть ногу. Также можно попробовать приложить полотенце смоченное холодной водой или стать на что-то холодное.

Также полезно делать ванны для ног, потягивать и разминать их, чтобы снизить риск повторения судорог ночью. А чтобы улучшить систему кровобега, то подложите под стопы подушку.

Ночные судороги ног в пожилом возрасте

У пожилых людей со временем организм плохо усваивает микроорганизмы. Бабушки и дедушки могут страдать от судорог рук, икр и пальцев из-за недостатка кальция в организме. Часто судороги в этом возрасте возникают из-за варикозного расширения вен.

Если люди пьют много мочегонных средств, то может нарушиться сон, а затем и могут возникнуть неожиданные мышечные спазмы.

Люди старшего возраста уже меньше двигаются и имеют небольшую физическую нагрузку. Даже недолгая прогулка на улице ночью может превратиться в ночные судороги ног.

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