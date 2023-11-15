Как избавиться от ночных судорог в ногах: о чем предупреждает организм

Судорога ноги ночью может произойти из-за тесной обуви или застой крови в венах - подробнее в материале Главреда.

https://news.glavred.info/yak-pozbutisya-nichnih-sudom-u-nogah-pro-shcho-poperedzhaye-organizm-10517083.html Ссылка скопирована

Судорога ноги ночью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему сводит ноги судорогой ночью и что делать с внезапной болью - многие люди сталкиваются с такой проблемой. Ночные судороги на ногах появляются неожиданно и с острой болью, ведь происходит неуправляемое сокращение мышц ног. В большинстве случаев они могут появиться во время сна или отдыха человека, когда он находится в расслабленном состоянии. Дольше всего боль от судорог может длиться до 9 минут.

Какие заболевания вызывают судороги: причины

Известно, что судороги ног появляются из-за неправильной работы организма и это может привести к хроническим заболеваниям. На что стоит обратить внимание во время приступов судорог, чтобы понять причину:

в венах может застояться кровь,

организму не хватает микроэлементов,

расстройства эндокринной системы,

длительное употребление противовоспалительных нестероидных препаратов,

болезнь почек,

в организме мало жидкости,

резкое изменение температуры,

прием мочегонных средств,

тесная одежда и неудобная обувь,

физические нагрузки.

Как лечить судороги ног в домашних условиях

Чтобы судороги ног не беспокоили, то стоит лечить все комплексно и начать с правильно питания, витаминных комплексов, удобной одежды и употребления большего количества воды.

видео дня

Однако, если боли в ногах из-за болезни почек или эндокринной системы - необходимо вылечить главную болезнь.

Для того, чтобы быстрее снять судорогу ночью, надо сильно ущипнуть ногу. Также можно попробовать приложить полотенце смоченное холодной водой или стать на что-то холодное.

Также полезно делать ванны для ног, потягивать и разминать их, чтобы снизить риск повторения судорог ночью. А чтобы улучшить систему кровобега, то подложите под стопы подушку.

Ночные судороги ног в пожилом возрасте

У пожилых людей со временем организм плохо усваивает микроорганизмы. Бабушки и дедушки могут страдать от судорог рук, икр и пальцев из-за недостатка кальция в организме. Часто судороги в этом возрасте возникают из-за варикозного расширения вен.

Если люди пьют много мочегонных средств, то может нарушиться сон, а затем и могут возникнуть неожиданные мышечные спазмы.

Люди старшего возраста уже меньше двигаются и имеют небольшую физическую нагрузку. Даже недолгая прогулка на улице ночью может превратиться в ночные судороги ног.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.