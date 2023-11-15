Как избавиться от ночных судорог в ногах: о чем предупреждает организм

Почему сводит ноги судорогой ночью и что делать с внезапной болью - многие люди сталкиваются с такой проблемой. Ночные судороги на ногах появляются неожиданно и с острой болью, ведь происходит неуправляемое сокращение мышц ног. В большинстве случаев они могут появиться во время сна или отдыха человека, когда он находится в расслабленном состоянии. Дольше всего боль от судорог может длиться до 9 минут.
Какие заболевания вызывают судороги: причины
Известно, что судороги ног появляются из-за неправильной работы организма и это может привести к хроническим заболеваниям. На что стоит обратить внимание во время приступов судорог, чтобы понять причину:
- в венах может застояться кровь,
- организму не хватает микроэлементов,
- расстройства эндокринной системы,
- длительное употребление противовоспалительных нестероидных препаратов,
- болезнь почек,
- в организме мало жидкости,
- резкое изменение температуры,
- прием мочегонных средств,
- тесная одежда и неудобная обувь,
- физические нагрузки.
Как лечить судороги ног в домашних условиях
Чтобы судороги ног не беспокоили, то стоит лечить все комплексно и начать с правильно питания, витаминных комплексов, удобной одежды и употребления большего количества воды.
Однако, если боли в ногах из-за болезни почек или эндокринной системы - необходимо вылечить главную болезнь.
Для того, чтобы быстрее снять судорогу ночью, надо сильно ущипнуть ногу. Также можно попробовать приложить полотенце смоченное холодной водой или стать на что-то холодное.
Также полезно делать ванны для ног, потягивать и разминать их, чтобы снизить риск повторения судорог ночью. А чтобы улучшить систему кровобега, то подложите под стопы подушку.
Ночные судороги ног в пожилом возрасте
У пожилых людей со временем организм плохо усваивает микроорганизмы. Бабушки и дедушки могут страдать от судорог рук, икр и пальцев из-за недостатка кальция в организме. Часто судороги в этом возрасте возникают из-за варикозного расширения вен.
Если люди пьют много мочегонных средств, то может нарушиться сон, а затем и могут возникнуть неожиданные мышечные спазмы.
Люди старшего возраста уже меньше двигаются и имеют небольшую физическую нагрузку. Даже недолгая прогулка на улице ночью может превратиться в ночные судороги ног.
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