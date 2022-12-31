Как подобрать цвет волос под цвет глаз: фокусы, которые сделают образ эффектным и незабываемым

Главред рассказывает, какие есть модные цвета волос 2023 и делится секретами, как правильно подобрать краску для волос, чтобы подчеркнуть цвет глаз.

Дженна Ортега ослепительно красива со своим цветом волос / ua.depositphotos.com

В новый год многие женщины стремятся освежить свой образ, чтобы скрыть мелкие недостатки и "сбросить" несколько лишних лет. Самым оптимальным вариантом является новая стрижка и изменение цвета волос. Однако многие модницы даже не догадываются, что цвет волос напрямую влияет на цвет глаз. Главред рассказывает, какие есть модные цвета волос 2023 и делится секретами, как правильно подобрать краску для волос, чтобы подчеркнуть цвет глаз.

Модный цвет волос 2023 для серых глаз

Серый цвет глаз является достаточно нейтральным, а потому гармонизирует практически с любым оттенком волос. Однако и здесь есть свои тонкости.

Сероглазым женщинам категорически не подходит чистый блонд или наоборот – абсолютно черный цвет волос. Также не стоит красить волосы в ярко-рыжий.

Обладательницам серых глаз следует обратить внимание на более натуральные цвета. Если вы хотите быть блондинкой, то лучше выбирайте золотистые, пшеничные и медовые оттенки. Если выбираете между темными тонами, то лучше обратить внимание на кофейный, шоколадный или ореховый.

Дженнифер Лоуренс выбрала удачный цвет волос / ua.depositphotos.com

Также в 2023 году в тренде будет покраска в технике балаяж. Эта техника представляет собой высветление отдельных прядей для создания красивого цветового контраста. Такое окрашивание очень удачно подходит именно обладательницам серых глаз, подчеркивая весь образ.

Модный цвет волос 2023 для карих глаз

Существует очень простой трюк, как подобрать правильный цвет волос для карих глаз. Дело в том, что оттенок краски не должен точь-в-точь совпадать с цветом глаз. Самый оптимальный вариант - краска на пару тонов светлее или темнее.

Обладательницам карих глаз очень хорошо подходит каштановый цвет с разнообразными рыжими оттенками. Также волосы можно покрасить в черный цвет. В таком случае глаза будут выглядеть очень ярко.

Энн Хэтэуэй прекрасно смотрится со своим цветом волос / ua.depositphotos.com

Кареглазым красавицам очень хорошо идет самая модная техника окрашивания в 2023 году - омбре. Она представляет собой окрашивание, когда темные тона в корнях волос плавно переходят в светлые на кончиках волос.

Если вы вдруг решили стать блондинкой, то самый лучший вариант для окрашивания – это цвет сгущенки или кофе с молоком.

Модный цвет волос 2023 для зеленых глаз

Зеленый цвет глаз является довольно редким, а потому завораживает с первого взгляда. С этим цветом глаз очень хорошо сочетаются все рыжие оттенки волос. В 2023 году модными цветами для зеленых глаз являются терракотовый, светло-медный и карамельный.

Актуальным цветом также является пепельно-русый, который добавляет женственности, а также делает образ очень утонченным и романтичным.

Эмме Стоун очень к лицу ее цвет волос / ua.depositphotos.com

Зеленоглазым красавицам также следует обратить внимание на технику окрашивания под названием брондирование. Это мягкое сочетание коричневых и белых оттенков, которые при натуральном переходе делают образ очень глубоким и прекрасно подчеркивают цвет глаз.

Модный цвет волос 2023 для голубых глаз

Обладательницам голубых глаз стоит обратить внимание на такие оттенки как шампань или слоновая кость. Выигрышным вариантом будет также розовый блонд и разнообразные платиновые оттенки.

Если вы выбираете среди темных оттенков, то лучшим вариантом будет черный или темно-шоколадный оттенок. В таком случае образ будет очень утонченным и элегантным.

Александра Даддарио остановила свой выбор на черном цвете волос / ua.depositphotos.com

Также женщинам с голубыми глазами прекрасно подходит окрашивание в технике аир-тач (мелирование). Это такое тонирование, которое предполагает вертикальную растяжку цвета волос от корней до кончиков.

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