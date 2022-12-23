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Как выбрать красную икру к новогоднему столу: волшебные лайфхаки, которые помогут выявить подделку

23 декабря 2022, 02:10
Некоторые производители предлагают покупателям красную икру сомнительного качества. Главред делится секретами, как проверить икру на натуральность.
Как выбрать красную икру к новогоднему столу: волшебные лайфхаки, которые помогут выявить подделку
Как выбрать качественную икру к новогоднему столу / ua.depositphotos.com

Новогодний стол нельзя представить без традиционного салата оливье и бутербродов с красной икрой. Натуральная красная икра – полезный и вкусный деликатес. В то же время этот продукт является не из дешевых, поэтому к выбору икры нужно подойти крайне серьезно, чтобы не испортить себе новогоднее настроение. Главред рассказывает, как правильно выбрать настоящую икру и не наткнуться на подделку.

Какие есть виды икры среди лососевых

  1. Икра форели является самым мелким видом из семейства лососевых. Ее икринки имеют размер лишь 2 мм. Эта икра имеет желтый или оранжевый цвет. Вкус икры является очень приятным, слегка солоноватым.
  2. Икра нерки занимает второе место по размеру. Икринки имеют диаметр до 3 мм. Цвет икры просто невероятный – насыщенный красный. Вкус икры – масляно-солоноватый с легкой, почти незаметной горчинкой.
  3. Икра кижуча считается одной из наиболее полезной среди лососевых. Она имеет размер до 4 мм. У икры кижуча красный цвет, ближе к малиновому. Особенностью этой икры является то, что она имеет горьковатый привкус.
  4. Икра горбуши занимает почетное четвертое место по размеру, поскольку диаметр икринок составляет 3-5 мм. Оттенок у икры – светло-оранжевый. Вкус – сладковатый, нет горечи.
  5. Икра чавыча является крайне редкой и ее трудно найти в продаже. Все дело в том, что эта рыба является краснокнижной. Икринки этой рыбы уже немаленькие – 6-7 мм. Цвет икры просто захватывает – он насыщенный красный. На вкус икра слегка острая и имеет выраженную горчинку.
  6. Икра кеты занимает последнее шестое место, потому что является самой большой по размеру среди лососевых. Икринки имеют диаметр около 7 мм. Сама икра имеет насыщенный светло-оранжевый цвет. Среди семейства лососевых кета считается самой жирной, а потому ее икра имеет невероятный вкус, который восхищает своей нежностью.

Как распознать настоящую икру и обнаружить подделку

  • Обратите внимание на стоимость икры. Если икра настоящая, то стоит она недешево. Поэтому, если вы хотите приобрести к праздничному столу качественную и вкусную икру, то не гонитесь за акциями. Если вы видите на прилавке такую вывеску: "Купите две банки икры и получите третью в подарок", то велика вероятность, что перед вами подделка.
  • Лучше всего покупать икру в стеклянной банке, ведь она является лучшей по качеству и вы можете увидеть, в каком состоянии находятся икринки. Если же вы выбрали икру в консервной банке, то нужно убедиться, что на ней нет никаких дефектов и он не вздута. Также нужно встряхнуть банку и прислушаться, нет ли внутри булькающего звука. Если он есть, то это значит, что внутри много икринок, которые лопнули. Это свидетельствует, что продукт некачественный.
  • Если вы все-таки решили не экономить и выбрать икру в стеклянной банке, тогда у вас есть прекрасная возможность проверить ее визуально. Внимательно посмотрите на икринки: они должны быть целыми, однотонными и не должны прилипать друг к другу. Характерным признаком качества является наличие на икринках маленькой темной крапинки, которую называют "глазком". Это зародыш, которого нет у фальшивой икры. Заметьте, что настоящая икра не должна быть идеальной формы. Если икринки одинаковой формы, словно под линеечку, то это значит, что перед вами подделка.
  • Просмотрите этикетку и состав икры. На этикетке должен быть обязательно указан вид рыбы из семейства лососевых. Качественный продукт имеет в своем составе только два ингредиента: икра и соль. Обратите внимание, что количество соли в составе не должно превышать 4-6%. Также в составе икры могут быть различные консерванты: некоторые из них не несут никакого вреда нашему организму, а некоторые наоборот – опасны. Среди безопасных консервантов может быть Е422 – это пищевой глицерин, который добавляется к икре, чтобы она не слипалась. Также безопасными являются консерванты, которые помогают увеличить срок хранения продуктов питания – это Е200 (сорбиновая кислота) и Е211 (бензоат натрия). Однако заметьте, что содержание этих консервантов в продукции не должно превышать 0,1%. Опасным для здоровья канцерогенным консервантом является Е239 (уротропин). Если вы увидели его в составе икры, то лучше не покупайте такую продукцию.
  • Посмотрите на дату упаковки икры. Запомните, что рыбы семейства лососевых идут на нерест в июле-сентябре. Поэтому самой поздней датой упаковки может быть начало октября. Если на баночке указан другой месяц, то это значит, что икру солили мороженой. Также стоит проверить маркировку даты изготовления, если вы покупаете икру в жестяной банке. Дата должна быть продавленной изнутри. Маркировка, нанесенная лазером или пробитая на бумаге показывает, что перед вами продукт сомнительного качества.

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