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Как на самом деле видят дальтоники: посмотрите на мир их глазами

Юлия Куришко
31 октября 2023, 15:27
Какие цвета чаще всего путают дальтоники - Главред собрал интересные факты о здоровье глаз у человека.
Как на самом деле видят дальтоники: посмотрите на мир их глазами
Как видят цвета дальтоники / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: видео Youtube

Что не видят дальтоники при "цветовой слепоте" - медики считают, что на самом деле лишь малый процент людей имеют такие проблемы. Дальтонизм - это редкая генетическая патология, при которой человеческий глаз не может различить цвета или не видит их четко.

Обычно человек при проблеме со зрением не отличает определенные оттенки красных и зеленых цветов. Однако есть те, кому трудно различить синие и желтые оттенки.

Как видят дальтоники

Человек с легким нарушением цветового зрения может хорошо воспринимать цвета только при хорошем свете в помещении или на улице, однако испытывает трудности при слабом свете.

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Но есть люди, которым трудно различать цвета и без хорошего освещения. Редко встречаются самые тяжелые формы дальтонизма, при которых все видно лишь в серых оттенках. Дальтонизм в основном поражает оба глаза и, к сожалению, может остаться на всю жизнь.

Определить "цветовую слепоту" можно с помощью специальной таблицы Рабкина. Отдельная таблица состоит из нескольких цветных кружочков и точек одинаковой яркости. Однако различаются по оттенкам.

Часто случаи дальтонизма - это генетическая патология. Цветовой спектр глаза делится на три части: синий, красный и зеленый. Другие цвета представляют собой смесь этих частей. За восприятие в каждой части отвечают 3 различных типа "колбочек" - уникальных клеток глаза. Люди с дальтонизмом имеют один из видов колбочек, который вообще не функционирует. Поэтому из-за этого цвета теряют яркость и человек не видит определенных оттенков.

Как на самом деле видят дальтоники: посмотрите на мир их глазами
Как видят дальтоники / скриншот: doc.ua

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