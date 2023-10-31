Как на самом деле видят дальтоники: посмотрите на мир их глазами

Что не видят дальтоники при "цветовой слепоте" - медики считают, что на самом деле лишь малый процент людей имеют такие проблемы. Дальтонизм - это редкая генетическая патология, при которой человеческий глаз не может различить цвета или не видит их четко.
Обычно человек при проблеме со зрением не отличает определенные оттенки красных и зеленых цветов. Однако есть те, кому трудно различить синие и желтые оттенки.
Как видят дальтоники
Человек с легким нарушением цветового зрения может хорошо воспринимать цвета только при хорошем свете в помещении или на улице, однако испытывает трудности при слабом свете.
Но есть люди, которым трудно различать цвета и без хорошего освещения. Редко встречаются самые тяжелые формы дальтонизма, при которых все видно лишь в серых оттенках. Дальтонизм в основном поражает оба глаза и, к сожалению, может остаться на всю жизнь.
Определить "цветовую слепоту" можно с помощью специальной таблицы Рабкина. Отдельная таблица состоит из нескольких цветных кружочков и точек одинаковой яркости. Однако различаются по оттенкам.
Часто случаи дальтонизма - это генетическая патология. Цветовой спектр глаза делится на три части: синий, красный и зеленый. Другие цвета представляют собой смесь этих частей. За восприятие в каждой части отвечают 3 различных типа "колбочек" - уникальных клеток глаза. Люди с дальтонизмом имеют один из видов колбочек, который вообще не функционирует. Поэтому из-за этого цвета теряют яркость и человек не видит определенных оттенков.
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