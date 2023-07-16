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Как кошка прогнозирует погоду: народные приметы, на которые стоит обратить внимание

Юлия Куришко
16 июля 2023, 09:47 обновлено 16 июля, 09:54
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Метеозависимые кошки могут легко предсказывать погоду, главное - вовремя заметить эти знаки.
Как кошка прогнозирует погоду: народные приметы, на которые стоит обратить внимание
Приметы про котов в доме / коллаж: Главред, фото: instagram / norachoto5656

Как изменения в погоде влияют на состояние животных - легко объяснить их способностью очень четко ощущать малейшие колебания в погоде. Домашний любимец не сможет с точностью определить температуру на предстоящую неделю, но коты с легкостью могут почувствовать потепление или похолодание в природе. По их признакам можно понять, какие осадки можно ожидать в ближайшее время. Главред разобрался, как правильно расшифровать знаки котов о погоде.

Как понять погоду по коту: народные приметы

  • Если видите, что кот спит на спине и при этом раскинул лапы в стороны, то это значит, что скоро будет потепление и хорошая погода.
  • Кошка, которая свернулась в клубочек и спрятала свой нос хвостом, то это явно признак о приближении холодов.
  • Беспокойная и нервная кошка предвещает о ветреной погоде или же и вьюге. Также домашний любимец может часто поворачиваться и менять позу, когда спит.
  • Перед похолоданием кот в поисках самого теплого места в доме - батареи, коврик у камина, или одеяло.
  • Если питомец царапает стену или ковер, не спешите его ругать. Такие знаки от кота надо воспринимать как приближение непогоды или метели.
  • Кошка не хочет выходить на улицу и очень активно вылизывает свой хвост и трет лапками уши - это пушистик предвещает, что завтра будет дождливая погода.
  • Если коты спокойно вылизывают лапки и свою шерсть, то это предвещает хорошую и ясную погоду.
  • Стоит обратить внимание на то, если кот вылизывает шерсть против ее роста - быть граду.
  • Если кот потягивается и зевает, то это к безоблачной и солнечной погоде.
  • Кошки очень нервные и имеют повышенную активность, когда надвигается гроза.
  • Если вы видите, что ваш пушистик ест траву, то это означает не только, что ему не хватает витаминов - он прогнозирует дождь.
  • Перед страшной непогодой или катаклизмами коты очень нервничают. Они могут громко мяукать и пытаются найти укромное место.

Приметы про котов в доме

  • Кошка не просто так ложится спать возле головы хозяина, ведь таким образом он помогает избавиться от стресса, защищает от болезней и защищает от негативной энергетики. Если видите, что любимец лег спать возле сердца - так он передает силы и продлевает жизнь, в ногах – снимает усталость.
  • Если кошка прищуривает глаза и мурчит - это значит, что она подружилась с домовым.
  • Если домашний любимец ютится к ногам и ластится, то владелец может ждать добрую весть, подарок или обновку.
  • Когда ваша кошка ушла из дома - это значит, что она забрала с собой все несчастья, или в семье скоро будет пополнение.
  • К дому приблудилась чужая кошка - хороший знак. Если вы решите оставить пушистика, это приведет к успеху. Если кошка пришла перед свадьбой, то брак будет крепок и полон счастья. Считается, если кошка приблудилась в жилье, где есть больные люди - это означает, что таким образом она забирает болезнь на себя.

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