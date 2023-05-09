Как кошка благодарит хозяина: интересные факты о том, как понять своего любимца

Мало кто знает, как коты говорят, что любят своих владельцев, ведь каждое животное по-своему показывает свою привязанность.

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Как понять что кошка благодарит / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com

Всем интересно знать, как кошки выражают свою благодарность. Считается, что кошки очень разборчивые и прихотливые животные, но на самом деле они быстро привязываются. Коты умеют проявлять свою любовь и заботу к хозяину. Есть несколько милых способов понять кошек.

Как кошки благодарят в виде мурлыканья

Такие милые "мелодии" котика действуют на человека, как успокаивающее. Мурчание может быть едва-едва слышным, или наоборот очень громким. Если кот или кошка включили режим "мурчания", то это хороший знак, ведь таким образом они благодарят вас за заботу и тепло.

Как кошки говорят спасибо с помощью "массажа"

В такие моменты кот выпрыгивает на колени или на грудь к своему владельцу и начинает перебирать лапками. Обычно такой массаж котики делают с коготками, но под мурлыканье. Такой массаж не всегда приятен для человека, но таким образом коты проявляют свою любовь. Кстати, подобное массажирование очень хорошо влияет на кровообращение человека.

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Как понять, что кошка благодарна

Все знают, что для сна коты выбирают теплое и безопасное место. Так что, если кошка выбрала вас, это означает их доверие и любовь. Рядом с хозяином безопасно, тепло и уютно, а в благодарность за комфорт, котик согреет и убаюкает своим мурчанием, а это лучшая благодарность.

Коты благодарят своих владельцев "подарками"

Сюрпризы от кошек могут быть очень интересными и неожиданными. В благодарность для своего владельца домашние любимцы могут принести "подарок". Это может быть игрушечный мишка, губка для посуды, носок, или же даже добыча, которую сами поймали: мышь или птичка. Так кошки показывают, что вы важны для него, показывая свою любовь и благодарность.

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