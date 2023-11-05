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Как и где спят дельфины в море: ответ вас поразит

Юлия Закрепа
5 ноября 2023, 17:46
Как спят дельфины - больше о морской жизни этих млекопитающих читайте в материале Главреда.
Как и где спят дельфины в море: ответ вас поразит
Почему дельфины спят с одним открытым глазом / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Что делают дельфины ночью и что происходит с организмом млекопитающих в море во время сна - Главред собрал полезные и интересные факты о жизни дельфинов. Ученые объяснили, что дельфины могут спать только двумя способами. Млекопитающее может спать в спокойном состоянии в двух положениях - горизонтальном или вертикальном. Также может быть сон во время медленного движения в стае.

Как спят дельфины в море

Известен всем факт, что дельфины живут, спят и дышат под водой. Но, чтобы спать полноценно им нельзя погружаться в глубокий сон, ведь так они не смогут контролировать свое дыхание и есть риск утонуть. Таким образом, млекопитающие могут спать, если они чередуют полушария своего мозга. То есть, пока одно полушарие мозга спит, то другое - работает и поддерживает жизнедеятельность организма дельфина. Полушария мозга чередуются, по два часа, пока дельфину нужно выспаться.

Поэтому стоит понимать, что во сне их поведение может отличаться. Дельфины могут продолжать спать и плавать медленно, а иногда могут подниматься на поверхность воды, чтобы набрать воздух. Поэтому универсальный организм дельфинов может спокойно спать на мелком дне моря, или же во время сна выплывать на поверхность.

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Как дельфины дышат во сне

В отличие от рыб, у дельфинов нет жабр, поэтому они не могут полностью дышать под водой. Чтобы набрать воздух дельфинам стоит выплыть на поверхность моря. Эти млекопитающие не дышат через рот или ноздри, как люди. Их организм уникален, ведь на голове они имеют специальное дыхательное отверстие, через которое могут открывать и закрывать дыхательные пути. Во сне они меньше дышат, берегут запасы воздуха, ведь есть угроза задохнуться от недостатка воздуха.

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