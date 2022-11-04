Ядерный удар или авария на атомной станции: астролог предупредила об опасности 8 ноября

Также возможны обстрелы с воздуха, поражение важных транспортных путей, сообщений, транспортных средств.
Лунное затмение, которое состоится 8 ноября, заложит роковые события, которые будут иметь свое влияние в следующие 8-9 лет. Это астрологическое событие начинает определенные изменения в жизни каждого, а также в мировом масштабе.
Об этом рассказала астролог Ольга Медвецька. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.
"Должна также сказать, что, к сожалению, участие в затмении Урана несет и риск радиационного поражения. Это может быть как вследствие применения ядерки, так и из-за аварии на атомной станции. Однако вероятность не 100%. И насколько я понимаю, если в течение ноября этого не случится, то уже в декабре этот риск будет очень и очень малым", – прогнозирует астролог.
Она отмечает, что эта опасность может обойтись просто очень интенсивным обсуждением возможной угрозы в информационном поле.
"Также хочу успокоить тем, что вполне может ограничиться и интенсивными обсуждениями темы ядерного удара или новое раскручивание темы АЭС", – спрогнозировала она.
По словам астролога, также возможны обстрелы с воздуха, поражения важных транспортных путей, сообщений, транспортных средств.
Ранее астролог Влад Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездить. Как говорит астролог, в некоторые дни поездки будут благоприятны. Но в целом ноябрь 2022 года худший метод для путешествий в этом году.
Напомним, уже в ближайшие дни на фронте произойдут важные переломные события, и ситуация изменится в пользу Украины, в частности, намечается "жест доброй воли" россиян в отношении Херсона. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
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