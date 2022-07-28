Яблоки: в чем их польза, вред, сколько можно съесть

В день желательно есть 2-3 яблока, чтобы не навредить своему аппетиту.
Яблоки остаются одним из самых популярных фруктов, который не проблема найти на прилавках многих продуктовых магазинов. Есть много сортов яблок. Все они различаются только внешним видом, а состав примерно одинаков. В чем польза и вред яблок, кому их можно есть, а кто должен воздерживаться от употребления фрукта – частая дискуссия среди многих людей. Вокруг яблок остается немало мифов и легенд.
Польза яблок
Не секрет, что в Англии даже есть пословица – an apple a day keeps the doctor away. Кто яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает. Обычно яблоко считают одним из наиболее полезных плодов. Сама клетчатка из кожуры и мякоти яблок улучшает работу кишечника. Отходы быстро эвакуируются из организма, снижается уровень интоксикации.
В яблоках большое количество органических кислот, среди которых яблочная, винная и лимонная. Несмотря на малую долю витамина С, во фрукте есть антиоксиданты в виде витамина А.
Кислоты способствуют пищеварению, особенно в тех случаях, когда низкая кислотность желудка. Если кислот мало, организму сложно полноценно работать над перевариванием пищи, усваиваются не все полезные вещества.
В яблоках много легких сахаров. Они благоприятно усваиваются из сушеных плодов.
В составе фрукта есть и витамины С, К, групп В, а также калий, медь, рибофлавин, марганец, магний, органические соединения, физонутриенты и флаваноиды. Кроме того, яблоко – источник полифенолов. Это такие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от оксидативного стресса. Еще они продлевают молодость.
Помимо прочего, в яблоках есть и много пектинов. Речь идет о мягких пищевых волокнах – энтеросорбентах. Они улучшают перистальтику кишечника и решают проблему с запорами. Одно яблоко в день восполняет приблизительно 12% суточной потребности организма человека в клетчатке.
Вред яблок
Не советуют есть яблоки тем, у кого есть пищевая аллергия, индивидуальная непереносимость фрукта и очень высокая чувствительность желудочно-кишечного тракта. Людям с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки нельзя есть яблоки в больших количествах. Людям с сердечно-сосудистой системой лучше отказаться от красных сортов фрукта.
В яблоках есть и ядовитое вещество – амигдалин. Оно может привести к отравлению. Но опасной дозой для человека считается чашка семян. Проглотив несколько семян случайным образом, вряд ли следует переживать.
Могут присутствовать в яблоках и пестициды, поскольку яблони очень часто обрабатывают от разных насекомых. Южные яблоки, скорее, будут с пестицидами из-за потребности в защите деревьев от болезнетворных бактерий, которые активно размножаются на юге. Вероятность химической обработки яблок, выросших на севере, ниже. Испорченные яблоки с червями есть тоже категорически не рекомендуется.
Можно ли есть яблоки на ночь
В среднем, в 100 граммах красного яблока приблизительно 47 килокалорий, в зеленом – 35 килокалорий. Один продукт весит ориентировочно 200 грамм. Если вы придерживаетесь здорового питания или на диете, яблоки на ночь лучше в пищу не употреблять.
В яблоках практически нет жиров, но есть клетчатка и пектины. Они пойдут на пользу пищеварительному процессу. Однако в яблоках присутствуют углеводы и вещества, повышающие аппетит. Проще говоря, поев фрукт, захочется есть еще. Поэтому тем, кто следит за фигурой, на ночь яблоки есть нежелательно. Особенно перед сном.
Сколько яблок можно есть в день
Даже если вы очень любите яблоки, не нужно забывать о соблюдении меры. Не рекомендуется употреблять более 2-3 средних яблок в день. Кислоты, содержащиеся во фрукте, могут ускорить метаболизм. Но способны и раздражать слизистые.
Вполне достаточно есть по 100 грамм яблок в день. Если будет переедание, фрукт в организме перебьет аппетит. Организм будет воспринимать яблоко вместо белковых продуктов и клетчатки.