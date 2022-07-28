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Яблоки: в чем их польза, вред, сколько можно съесть

28 июля 2022, 05:24

В день желательно есть 2-3 яблока, чтобы не навредить своему аппетиту.

Яблоки
Есть ли яблоки на ночь – решать вам, но если следите за фигурой, следует воздержаться / ua.depositphotos.com

Яблоки остаются одним из самых популярных фруктов, который не проблема найти на прилавках многих продуктовых магазинов. Есть много сортов яблок. Все они различаются только внешним видом, а состав примерно одинаков. В чем польза и вред яблок, кому их можно есть, а кто должен воздерживаться от употребления фрукта – частая дискуссия среди многих людей. Вокруг яблок остается немало мифов и легенд.

Польза яблок

Не секрет, что в Англии даже есть пословица – an apple a day keeps the doctor away. Кто яблоко в день съедает, тот у доктора не бывает. Обычно яблоко считают одним из наиболее полезных плодов. Сама клетчатка из кожуры и мякоти яблок улучшает работу кишечника. Отходы быстро эвакуируются из организма, снижается уровень интоксикации.

В яблоках большое количество органических кислот, среди которых яблочная, винная и лимонная. Несмотря на малую долю витамина С, во фрукте есть антиоксиданты в виде витамина А.

Кислоты способствуют пищеварению, особенно в тех случаях, когда низкая кислотность желудка. Если кислот мало, организму сложно полноценно работать над перевариванием пищи, усваиваются не все полезные вещества.

В яблоках много легких сахаров. Они благоприятно усваиваются из сушеных плодов.

В составе фрукта есть и витамины С, К, групп В, а также калий, медь, рибофлавин, марганец, магний, органические соединения, физонутриенты и флаваноиды. Кроме того, яблоко – источник полифенолов. Это такие антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от оксидативного стресса. Еще они продлевают молодость.

Яблоки
Яблоки полезны, в них есть витамины и нужные организму элементы / УНИАН

Помимо прочего, в яблоках есть и много пектинов. Речь идет о мягких пищевых волокнах – энтеросорбентах. Они улучшают перистальтику кишечника и решают проблему с запорами. Одно яблоко в день восполняет приблизительно 12% суточной потребности организма человека в клетчатке.

Вред яблок

Не советуют есть яблоки тем, у кого есть пищевая аллергия, индивидуальная непереносимость фрукта и очень высокая чувствительность желудочно-кишечного тракта. Людям с гастритом и язвой двенадцатиперстной кишки нельзя есть яблоки в больших количествах. Людям с сердечно-сосудистой системой лучше отказаться от красных сортов фрукта.

В яблоках есть и ядовитое вещество – амигдалин. Оно может привести к отравлению. Но опасной дозой для человека считается чашка семян. Проглотив несколько семян случайным образом, вряд ли следует переживать.

Яблоки
Вред яблок человеческому организму может быть от химической обработки яблони / pixabay

Могут присутствовать в яблоках и пестициды, поскольку яблони очень часто обрабатывают от разных насекомых. Южные яблоки, скорее, будут с пестицидами из-за потребности в защите деревьев от болезнетворных бактерий, которые активно размножаются на юге. Вероятность химической обработки яблок, выросших на севере, ниже. Испорченные яблоки с червями есть тоже категорически не рекомендуется.

Можно ли есть яблоки на ночь

В среднем, в 100 граммах красного яблока приблизительно 47 килокалорий, в зеленом – 35 килокалорий. Один продукт весит ориентировочно 200 грамм. Если вы придерживаетесь здорового питания или на диете, яблоки на ночь лучше в пищу не употреблять.

Яблоки
Яблоки на диете на ночь лучше не употреблять / УНИАН

В яблоках практически нет жиров, но есть клетчатка и пектины. Они пойдут на пользу пищеварительному процессу. Однако в яблоках присутствуют углеводы и вещества, повышающие аппетит. Проще говоря, поев фрукт, захочется есть еще. Поэтому тем, кто следит за фигурой, на ночь яблоки есть нежелательно. Особенно перед сном.

Сколько яблок можно есть в день

Даже если вы очень любите яблоки, не нужно забывать о соблюдении меры. Не рекомендуется употреблять более 2-3 средних яблок в день. Кислоты, содержащиеся во фрукте, могут ускорить метаболизм. Но способны и раздражать слизистые.

Вполне достаточно есть по 100 грамм яблок в день. Если будет переедание, фрукт в организме перебьет аппетит. Организм будет воспринимать яблоко вместо белковых продуктов и клетчатки.

яблоко
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