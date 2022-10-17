Яблочные отходы – это не мусор: как с пользой применить кожуру и сердцевину фруктов

Как с пользой применить кожуру и сердцевину от яблок / скриншот

В яблоках больше всего ценят ароматную вкусную мякоть, а кожуру обычно срезают и выбрасывают в мусорное ведро. Однако яблочные шкурки имеют приятный вкус и обладают большим количеством полезных в быту свойств.

Яблочный уксус

Для его приготовления можно использовать даже сердцевину яблок и яблочную кожуру. Смешайте яблочные очистки с сахаром и залейте их водой – так можно легко превратить их в партию яблочного уксуса, сделанного своими руками.

Для приготовления уксуса яблочную кожуру, сердцевину и любые остатки мякоти примерно шести крупных яблок положите в литровую банку с широким горлышком, заполняя её не более чем на 3/4 объема. Яблокам нужно пространство, чтобы они могли "развернуться" и оставаться полностью в воде.

Добавьте 2 ст. л. сахара и 400-450 мл вкусной питьевой воды. Если будете готовить больше укуса или меньше, всегда соблюдайте нужное соотношение сахара и воды: 1 ст. л. сахара на 200 мл питьевой воды.

Яблоки должны быть полностью погружены в воду. На любых незакрытых водой частях яблок может образоваться плесень, что испортит уксус. Если ваши яблочные очистки будут всплывать, поставьте сверху небольшой груз, например, банку поменьше или даже рюмку.

Размешайте яблоки, сахар и воду и накройте кофейным фильтром или бумажным полотенцем. Закрепите альтернативную "крышку" скотчем или резинкой.

Оставьте яблоки в тёплом тёмном месте на 2 недели.

Через 2 недели вы увидите пузыри на поверхности жидкости и услышите тихое шипение.

Откиньте кусочки яблок на мелкое сито и процедите жидкость дважды.

Перелейте будущий уксус в банку, повторно накройте её кофейным фильтром/бумажным полотенцем и снова закрепите "крышку" скотчем. Оставьте банку на 2-4 недели при комнатной температуре.

Домашний уксус может помутнеть – это нормально. Раз в неделю пробуйте уксус, пока он вам не понравится. Вы можете остановить процесс брожения, заменив кофейный фильтр крышкой для консервирования и убрав банку в холодильник.

Отходы от яблок очистят алюминиевую посуду

Яблочная кожура способна удалять загрязнения с алюминиевых поверхностей. Содержащаяся в этом фрукте кислота подобна уксусу, она легко справляется с нагаром и помогает придать блеск кастрюлям и сковородкам.

Пошаговая инструкция удаления накипи с посуды:

срезать с яблок кожуру;

очистки положить в ёмкость, которую надо очистить;

залить яблочные шкурки водой;

поставить на огонь;

довести до кипения и варить еще полчаса;

после посуду остудить и протереть губкой с моющим средством, ополоснуть.

Яблочная кислота полностью растворит нагар, поверхность станет светлее. Кожурой яблок также протирают наружную часть посуды, так как она обладает эффектом отбеливания. Данный способ подходит и для эмалированной посуды.

Яблочные отходы – это не мусор

Напитки. Из шкурок и сердцевин варят изумительные компоты, морсы и даже делают настойки. Поэтому повремените с выбрасыванием и присмотритесь к какому-либо из многочисленных рецептов.

Удобрение для цветов. Для домашних цветов нужно залить кожуру яблок теплой водой на 1,5-2 суток, не забывая помешивать 2-3 раза за весь период времени. Полученным раствором поливайте цветы 1-2 раза в неделю.

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