Яблочные отходы – это не мусор: как с пользой применить кожуру и сердцевину фруктов

Яблочные шкурки и сердцевины можно использовать во многих ситуациях.
В яблоках больше всего ценят ароматную вкусную мякоть, а кожуру обычно срезают и выбрасывают в мусорное ведро. Однако яблочные шкурки имеют приятный вкус и обладают большим количеством полезных в быту свойств.
Яблочный уксус
Для его приготовления можно использовать даже сердцевину яблок и яблочную кожуру. Смешайте яблочные очистки с сахаром и залейте их водой – так можно легко превратить их в партию яблочного уксуса, сделанного своими руками.
Для приготовления уксуса яблочную кожуру, сердцевину и любые остатки мякоти примерно шести крупных яблок положите в литровую банку с широким горлышком, заполняя её не более чем на 3/4 объема. Яблокам нужно пространство, чтобы они могли "развернуться" и оставаться полностью в воде.
Добавьте 2 ст. л. сахара и 400-450 мл вкусной питьевой воды. Если будете готовить больше укуса или меньше, всегда соблюдайте нужное соотношение сахара и воды: 1 ст. л. сахара на 200 мл питьевой воды.
Яблоки должны быть полностью погружены в воду. На любых незакрытых водой частях яблок может образоваться плесень, что испортит уксус. Если ваши яблочные очистки будут всплывать, поставьте сверху небольшой груз, например, банку поменьше или даже рюмку.
- Размешайте яблоки, сахар и воду и накройте кофейным фильтром или бумажным полотенцем. Закрепите альтернативную "крышку" скотчем или резинкой.
- Оставьте яблоки в тёплом тёмном месте на 2 недели.
- Через 2 недели вы увидите пузыри на поверхности жидкости и услышите тихое шипение.
- Откиньте кусочки яблок на мелкое сито и процедите жидкость дважды.
- Перелейте будущий уксус в банку, повторно накройте её кофейным фильтром/бумажным полотенцем и снова закрепите "крышку" скотчем. Оставьте банку на 2-4 недели при комнатной температуре.
- Домашний уксус может помутнеть – это нормально. Раз в неделю пробуйте уксус, пока он вам не понравится. Вы можете остановить процесс брожения, заменив кофейный фильтр крышкой для консервирования и убрав банку в холодильник.
Отходы от яблок очистят алюминиевую посуду
Яблочная кожура способна удалять загрязнения с алюминиевых поверхностей. Содержащаяся в этом фрукте кислота подобна уксусу, она легко справляется с нагаром и помогает придать блеск кастрюлям и сковородкам.
Пошаговая инструкция удаления накипи с посуды:
- срезать с яблок кожуру;
- очистки положить в ёмкость, которую надо очистить;
- залить яблочные шкурки водой;
- поставить на огонь;
- довести до кипения и варить еще полчаса;
- после посуду остудить и протереть губкой с моющим средством, ополоснуть.
Яблочная кислота полностью растворит нагар, поверхность станет светлее. Кожурой яблок также протирают наружную часть посуды, так как она обладает эффектом отбеливания. Данный способ подходит и для эмалированной посуды.
Яблочные отходы – это не мусор
Напитки. Из шкурок и сердцевин варят изумительные компоты, морсы и даже делают настойки. Поэтому повремените с выбрасыванием и присмотритесь к какому-либо из многочисленных рецептов.
Удобрение для цветов. Для домашних цветов нужно залить кожуру яблок теплой водой на 1,5-2 суток, не забывая помешивать 2-3 раза за весь период времени. Полученным раствором поливайте цветы 1-2 раза в неделю.
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