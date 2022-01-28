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"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про Бандеру

28 января 2022, 13:01

Артист уверен, что в песне есть более глубокий смысл.

Андрей Данилко признался, что любит повстанческие песни / instagram.com/v_serduchka

Певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки на новогоднем Дизель-шоу исполнил повстанческую песню Батко наш Бандера.

Через какое-то время видео завирусилось в интернете, и разгорелся нешуточный скандал - любимица страны на одной из главных сцен Украины распевает запрещенные песни.

В премьерном выпуске ток-шоу Гордон, который состоялся вскоре после истории песни про Бандеру, Андрей Данилко дал интервью, в котором признался, что не понял, из-за чего подняли такой шум и что именно все так рьяно обсуждают.

"Я даже не понял, что это было. Это были съемки Дизель-шоу новогодние. Это было давно. Кто-то выставил недавно эту песню. Это было так смешно. Я проснулся: "Господи, что у меня так много пропущенных?", телефон красного цвета, как пожарная машина, я не мог понять, в чем проблема. Это было в пик популярности этой песни в тик-токе. И оно так было уместно в этом моменте спеть эту песню, так зал хорошо ее принял. И я не знал, что песня запрещенная. Я не понял, почему такая реакция", - разоткровенничался артист.

Ведущая ток-шоу Алеся Бацман попросила Данилко исполнить песню про Бандеру на бис. Артист отказался, выразив свое отношение к личности Бандеры и ситуации, сложившейся вокруг его выступления: "Если серьезно говорить, я понимаю, что Бандера - спорный, и для меня он такой же спорный персонаж. Я тоже против проспекта Бандеры. ... Я вообще люблю эти повстанческие песни, вот правда. Она настолько написана искренне, я считаю, что в этом жанре это - супер-хит. И мне казалось, что в этой песне все-таки ключевая фраза - "Ми за Україну будем воювати". Это правда".

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