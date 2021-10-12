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"Я счастлив": Эллерт показал смешное видео с Мишиной и подогрел слухи о воссоединении

12 октября 2021, 01:50

Все больше похоже на то, что парочка снова вместе. Хотя они и не подтверждают этого, но и не отрицают.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Эллерт поделился фото отдыха с Ксенией Мишиной / instagram.com/ellert_a/

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт показал смешное видео со своей экс-любимой, актрисой Ксенией Мишиной. Оба явно находились в хорошем расположении духа, что подогрело слухи о воссоединении одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнес.

Шоумен в сторис на своей странице в инстаграме продемонстрировал, как проводит время с бывшей героиней "Холостячки". Александр снял ягодицы Ксении и сообщил, что ей трудно ходить из-за того, что она была на тренировках.

"Смотри, вот эта жопа вчера была на сквоше и вообще еле идет, просто не может ходить, все у нее болит", – прокомментировал Эллерт. Также в сторис он показал, что купил себе новую ракетку для сквоша и рассказал, что посетил занятие третий раз.

Также ранее в сторис он рассказал, что в его жизни произошло особенное событие. Эллерт не стал вдаваться в детали, но сообщил, что он счастлив: "Огромное спасибо тем, кто был со мной сегодня рядом. Сегодня у меня безумно важный момент в жизни. И я счастлив!". Для подписчиков он оставил окошко, в котором предложил угадать, о каком событии идет речь.

Примечательно, что Ксения сделала репост этой записи к себе в Instagram сторис. Но никаких других комментариев актриса не предоставила. Пока что официально Эллерт и Мишина не заявляли о том, что они снова вместе.

instagram.com/ellert_a

Воссоединение Мишиной и Эллерта

  • В июле стало известно, что одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса, Ксения Мишина и Александр Эллерт, расстались. Впрочем, уже несколько дней после этого и актриса, и юморист отдыхали в оккупированном Крыму.
  • Через месяц после "разрыва" Александр Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений. Он показал ролик, где были совместные фото и видео пары, а также назвал актрису "любимой". К тому же в годовщину отношений с юмористом Ксения Мишина похвасталась огромным букетом роз, однако не рассекретила, от кого он.
  • Ранее Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после публичного расставания. Девушка упомянула о непростом периоде в романтических отношениях и призналась, что у них действительно сейчас кризис, который они всячески пытаются преодолеть.
viber
новости шоу бизнеса Ксения Мишина Холостячка 2020 онлайн Александр Эллерт
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