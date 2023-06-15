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Взрывная оптическая иллюзия: только гений может найти 10 скрытых лиц на дереве

Алина Дембицкая
15 июня 2023, 20:30 обновлено 15 июня, 20:30
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На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд, так что поторопитесь.
головоломка
Только гений найдет 10 лиц на фото / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pinterest

Оптические иллюзии – это феномен, который завораживает и побуждает задуматься над тем, как работает наше зрительное восприятие. Оптические иллюзии могут изменять форму, размер, цвет или даже исчезать перед нашими глазами. Они очень полезны для нашего мозга, поскольку стимулируют когнитивные процессы.

Одна из оптических иллюзий, которая стала вирусной в Интернете, заключается в том, что читателей просят заметить 10 скрытых лиц на дереве. Можете ли вы заметить все 10 скрытых лиц? Проверь свою наблюдательность прямо сейчас! У вас есть только 10 секунд, чтобы выполнить эту задачу, так что поторопитесь.

Взрывная оптическая иллюзия: только гений может найти 10 скрытых лиц на дереве
Попробуйте найти 10 лиц / Pinterest

Вы нашли все лица? Если да, то у вас впечатляющий уровень интеллекта! Однако если вдруг выполнить эту задачу не удалось, то не стоит расстраиваться. Вы всегда можете улучшить свои навыки, практикуясь регулярно. Вы хотите знать, где все лица на дереве? Тогда ознакомьтесь с решением ниже.

видео дня

Мы обвели кружком все 10 лиц, которые были скрыты на дереве.

Взрывная оптическая иллюзия: только гений может найти 10 скрытых лиц на дереве
Правильный ответ / Pinterest

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