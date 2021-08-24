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"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет

24 августа 2021, 07:12

Астролог Влад Росс предсказал Украине нового харизматичного лидера.

Астролог спрогнозировал положительные события в жизни Украины в ближайшие годы
Астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на 10 лет / УНИАН

Ближайшее десятилетие для Украины обещает быть весьма насыщенным, причем звезды сулят перемены к лучшему в нашей стране. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший гороскоп для украинского государства на 2021-2031 годы.

2022 год

2022 год, по словам Влада Росса, будет благоприятен и богат на инвестиции в Украину. Это будет обусловлено тем, что во второй половине 2021-го Юпитер войдет в Дом финансов и денег в гороскопе нашей страны, пояснил астролог.

"В 2022 году будет очень выражен Дом земли, недвижимости и благосостояния. Очень благоприятная для Украины картина в плане поступления инвестиций", – считает Росс.

2023 год

2023 год станет годом больших перемен, уверен Влад Росс, причем эти перемены коснутся высших эшелонов власти.

"Об этом говорит тот факт, что в годовом соляре Украины, который включится осенью 2022 года Уран будет находиться в Доме власти, а потому возможны существенные трансформации в нашей стране. Возможно, будет отменена должность президента. Не исключен также очередной бунт, который повлечет за собой существенные изменения во власти", – отметил Росс.

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Астролог утверждает, что 2023 год должен стать переломным периодом для нашей страны, поскольку Сатурн соединится с Луной. По его словам, случатся досрочные выборы, однако то ли президентские, то ли парламентские, то ли и те, и другие одновременно, пока сказать сложно.

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"В 2023 году очень многое изменится, в том числе может быть изменена Конституция Украины. Благодаря этому двоевластие, когда одновременно правят президент и премьер-министр, в Украине закончится. Любая власть в 2023-ем может или измениться, или пасть. Нас ждут кардинальные перемены", – резюмировал Влад Росс.

2024 год

2024 год станет началом процветания Украины, прогнозирует астролог.

"Когда Юпитер, планета большого счастья, войдет в эгрегориальный знак нашей страны – в знак Тельца, дела Украины станут налаживаться. Именно в 2024 года в годовом соляре нашей страны будет на возвышении Юпитер, Солнце, Меркурий и Венера, при этом Уран и Юпитер расположатся в Доме земли, возможных контактов и связей. Именно в это время начнутся более конкретные переговоры по поводу вступления Украины в Евросоюз. 2024 год – начало процветания нашей страны и закладки нашего европейского будущего", – отметил Влад Росс.

Также астролог считает, что именно в 2024 году Украина де-юре станет членом НАТО.

"Луна будет благоприятно расположена в первом градусе Стрельца, что указывает на возможность заключения важных договоров с иностранцами и оформления важных юридических бумаг. Наша страна наконец перестанет быть объектом, а станет субъектом международной политики", – утверждает Росс.

2024-ый обещает быть очень благостным годом, подытожил Влад Росс.

2025 год

2025 год станет годом больших судебных реформ, начало которым будет положено уже в конце текущего года, прогнозирует астролог. Также он предсказывает выдающиеся успехи в сфере медицины в Украине.

"Будет решен какой-то важный вопрос сферы здравоохранения. В гороскопе Украины ярко выражен Дом больницы, а также счастье в этом деле. Может быть, будет изменен закон, регулирующий сферу здравоохранения, что в корне изменит ситуацию к лучшему", – отметил Влад Росс.

2026 год

В 2026 году, по мнению астролога, Украину ждет какая-то сложная ситуация, связанная с пертурбациями во власти. Он считает, что случится острый и непреодолимый кризис во власти, в результате которого изменятся люди, которые стоят во главе украинского государства.

2027 год

2027 год, по прогнозу Влада Росса, будет ознаменован приходом к власти новой молодой команды.

"Все старые политики и даже нынешние новые политики, то есть "зеленые", уйдут. В 2027-ом произойдет полнейшая трансформация страны. Грядут просто громадные и невероятные преобразования!", – уточнил Росс.

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Астролог также предсказал резкий экономический взлет в 2027 году.

"В гороскопе Украины на это время появляется восходящий Лев, который указывает на успех и счастье. Юпитер, Меркурий, Венера и Солнце будут восходить и расположатся в Доме счастья. Сложится невероятно выигрышная комбинация для Украины. Нас ждут молочные реки и кисельные берега. Взрыв успеха!", – резюмировал Влад Росс.

2028-2029 годы

В эти два года будет сохраняться относительно стабильный период, считает астролог, однако добавляет, что 2028-ой может быть связан со сложными ситуациями в парламенте.

"Слишком уж выражен 11-ый Дом гороскопа Украины. Это значит, что возможны какие-то метания и противоречия. Не исключены сложные ситуации с договорами, а также неожиданные военные конфликты", – уточнил Росс.

2029 год, по сравнению с 2028-ым, по мнению Влада Росса, покажется украинцам более легким.

2030-2031 год

В 2031 год Юпитер будет на вершине гороскопа Украины, отметил астролог. По его словам, это указывает на то, что к власти в Украине придет харизматичный человек, кормчий.

"Этот человек заявит о себе в 2030-2031 году и станет первым по-настоящему харизматичным лидером Украины. Он сумеет преобразить нашу страну до неузнаваемости, многое сделает для государства и окажет большое влияние на судьбу Украины. Это будет хороший влиятельный правитель", – рассказал Влад Росс.

Война на Донбассе

Прогноз астролога относительно возможности урегулирования конфликта Украины и России обнадежил, поскольку он заверил, что произойдет это уже в ближайшее время.

"Думаю, что начало этому будет положено под конец нынешнего года, когда Марс войдет в знак Весы, что создаст лучшее время для урегулирования конфликтов", – уточнил Влад Росс.

По его словам, завершение войны постепенно приближается, и встречи международных лидеров этому способствуют, в частности, встречи Меркель с Путиным и Зеленским, а также будущая встреча Зеленского и Байдена.

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Астролог подчеркнул, что перенос даты встречи Зеленского и Байдена с 30 августа на 31 августа является крайне удачным решением.

"Новая дата намного лучше предыдущей: она открывает возможности для Зеленского очаровать Байдена. В этот день будет гораздо больше шансов на примирение Зеленского и Байдена и на возникновение взаимной симпатии. В средней карте президентов Украины и США – Венера, что указывает на то, что такие люди будут нравиться друг другу", – пояснил астролог.

Кроме того, завершению войны, по словам Росса, поспособствует и грядущий отход российского президента Владимира Путина от власти.

"Путин будет терзать Украину до тех пор, пока будет находиться у власти. Как только он слезет с трона, будет установлен мир. У Путина вскоре включится последний годовой соляр. После 7 октября, то есть после его дня рождения, у него резко ухудшится состояние здоровья и самочувствие. Из-за этого, скорее всего, случится его отход от власти, что будет значить окончание войны в Украине. Осталось потерпеть год, максимум два", – считает Влад Росс.

Горячая осень 2021-го

Астролог предостерег, что осень нынешнего года выдастся бурной и горячей.

"В это время не исключены майданы – против повышения тарифов или против возобновления поставок воды в Крым. Байден и Меркель будут настаивать на том, что Украина должна дать воду полуострову", – отметил Влад Росс.

Из-за внутренней политической напряженности, по мнению Росса, власть Зеленского "зависнет" в конце этого года и в начале 2022-го. Так случится из-за того, что Сатурн, символ ниспровержения, приблизится к зениту гороскопа Зеленского, пояснил астролог.

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