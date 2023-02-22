Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

Следуя нескольким советам, вы можете получить отличный результат, которым обзавидуются ваши знакомые.

Рассада / pixabay.com

Крепкую и здоровую рассаду подготовить совсем непросто. В этом деле важно выбрать правильное место и контейнер.

Следуя нескольким простым советам, вы можете получить отличный результат, которым обзавидуются ваши знакомые.

В чем лучше выращивать рассаду?

Для начала, определите, какие растения вы хотите вырастить. Некоторые растения требуют более светлого места, чем другие. В любом случае, выберите место с хорошим доступом к свету. Это может быть южное окно, балкон или специальный растительный светильник.

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Какой должен быть горшок для рассады?

Для рассады лучше использовать небольшие горшки с хорошей дренажной системой. Когда сажаете рассаду, используйте свежую землю и хороший удобритель.

Как выращивать рассаду в квартире?

В квартире, можно использовать стеллажи или другие подставки для горшков. Главное, нужно обеспечить рассаде хороший доступ к свету и воздуху. Не менее важно следить за температурой и влажностью в помещении. В квартире можно также использовать специальные рассадные ящики.

Можно ли выращивать рассаду на окне?

Можно и даже нужно, но важно убедиться, что растения получают достаточно света и воздуха. Если окно находится на северной стороне, то, возможно, понадобится дополнительный светильник.

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