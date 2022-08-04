Вызов сантехника неизбежен: 6 вещей, которые нельзя смывать в унитаз

Унитаз / pixabay.com, скриншот

Во избежания засоров и вызова дорогостоящего мастера необходимо тщательно следить за тем, что вы выбрасываете в унитаз. Даже не подозревая того, вы можете сломать свою сантехнику.

Главред собрал список вещей, которые категорически не рекомендуют отправлять в канализацию

Бумажные полотенца

Бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и труднее растворяются в воде. Риск засора увеличится, если вы смоете много скомканных листков за раз.

Крупы

При контакте с водой крупы разбухают, слипаются и образуют комок, который затвердевает и становится похож на застывший алебастр. Точно так же ведут себя остатки каши. Даже если в унитаз будет регулярно попадать по несколько зернышек, со временем образуется пробка. Поэтому крупы и каши лучше выкидывать в мусорное ведро.

Для устранения засора, скорее всего, потребуется демонтаж унитаза и прочистка труб. Использовать химические средства для прочистки труб бесполезно

Волосы с расчёски

Многие девушки грешат, вычищая расческу. Спутанные волосы примкнут к остальным бездумно брошенным туда предметам, и тогда засора не миновать.

Наполнитель туалета домашнего животного

Бросать в унитаз нельзя никакие виды наполнителей. Его частицы набухают как каши и могут слипнуться в комок, который застрянет в трубе.

Остатки масел

Растительные и животные жиры не растворяются в воде. Трубы канализации идут в подвалах и под землей, температура там значительно ниже комнатной, и масла оседают на стенках труб в полузамерзшем состоянии.

Эта субстанция очень липкая, и она как бы захватывает твердые частицы отходов. Со временем на масло налипает все больше и больше отложений, просвет трубы сужается - канализация работает хуже.

Кофейная гуща

Как и в случае с маслом, вода не растворяет молотый кофе, его гуща оседает на стенках труб. Хуже всего, когда смывают и кофе, и масла — тогда засор быстро увеличивается в размерах.

Сантехники рекомендуют иногда заливать в канализацию любое средство для чистки труб.

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