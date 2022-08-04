Вызов сантехника неизбежен: 6 вещей, которые нельзя смывать в унитаз

Простые советы сохранят ваши нервы и деньги.
Во избежания засоров и вызова дорогостоящего мастера необходимо тщательно следить за тем, что вы выбрасываете в унитаз. Даже не подозревая того, вы можете сломать свою сантехнику.
Главред собрал список вещей, которые категорически не рекомендуют отправлять в канализацию
Бумажные полотенца
Бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и труднее растворяются в воде. Риск засора увеличится, если вы смоете много скомканных листков за раз.
Крупы
При контакте с водой крупы разбухают, слипаются и образуют комок, который затвердевает и становится похож на застывший алебастр. Точно так же ведут себя остатки каши. Даже если в унитаз будет регулярно попадать по несколько зернышек, со временем образуется пробка. Поэтому крупы и каши лучше выкидывать в мусорное ведро.
Для устранения засора, скорее всего, потребуется демонтаж унитаза и прочистка труб. Использовать химические средства для прочистки труб бесполезно
Волосы с расчёски
Многие девушки грешат, вычищая расческу. Спутанные волосы примкнут к остальным бездумно брошенным туда предметам, и тогда засора не миновать.
Наполнитель туалета домашнего животного
Бросать в унитаз нельзя никакие виды наполнителей. Его частицы набухают как каши и могут слипнуться в комок, который застрянет в трубе.
Остатки масел
Растительные и животные жиры не растворяются в воде. Трубы канализации идут в подвалах и под землей, температура там значительно ниже комнатной, и масла оседают на стенках труб в полузамерзшем состоянии.
Эта субстанция очень липкая, и она как бы захватывает твердые частицы отходов. Со временем на масло налипает все больше и больше отложений, просвет трубы сужается - канализация работает хуже.
Кофейная гуща
Как и в случае с маслом, вода не растворяет молотый кофе, его гуща оседает на стенках труб. Хуже всего, когда смывают и кофе, и масла — тогда засор быстро увеличивается в размерах.
Сантехники рекомендуют иногда заливать в канализацию любое средство для чистки труб.
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