Выяснилось условие введения новых санкций США против Путина

Выяснилось условие введения новых санкций против Путина / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в течение 15 дней после вступления в силу "Акта о защите суверенитета Украины" должен оценить рост эскалации и враждебных действий со стороны России против Украины.

После чего в течение двух месяцев будут введены санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения, сообщает пресс-служба сенатора США Джинн Шейхин.

"Законопроект предусматривает, что после его вступления в силу на протяжении 15 дней президент США должен будет оценить, наблюдается ли значительный рост эскалации и враждебных действий со стороны РФ (или подконтрольных ей сил) в отношении Украины, по сравнению с 1 декабря 2021 года", - говорится в документе.

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При этом отмечается, что если Байден констатирует такую эскалацию, то на протяжении 30 дней он должен будет ввести предусмотренные законопроектом санкции против ключевых российских банков, а на протяжении 60 дней - против Владимира Путина и других военно-политических руководителей РФ.

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При этом международные системы денежных переводов (например, SWIFT) получат 90 дней на то, чтобы прекратить оказывать услуги подсанкционным российским банкам.

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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