Выводим пятно от свечи: волшебный состав, который вернет чистоту одежде, мебели и ковру

Раскрываем секреты опытных хозяек, которые помогут убрать воск и жир с ткани без особых усилий.

Как убрать пятна от свечей / ua.depositphotos.com

Свечи всех видов и мастей стали обыденностью для украинцев. Вечера не обходятся без этого атрибута. Кроме света свечи способны оставлять неприятные следы в виде пятен воска. Они появляются на одежде, скатертях и мебели. Не стоит отчаиваться, если капнул воск, так как есть множество способов убрать пятна от свечи с любой поверхности. Благодаря некоторым лайфхакам одежда и мебель не утратят своего первоначального вида.

Как убрать пятна от свечи: первая помощь

Если появилась такая проблема, не нужно паниковать и лихорадочно пытаться убрать пятно. Важно его не тереть. Чтобы ответить на вопрос, как убрать пятна от свечи на мебели или одежде, нужно двигаться по следующему плану действий:

Приложить к месту попадания воска салфетку и дать ему впитаться в бумагу. Нельзя давить и тереть. Далее нужно дать время, чтобы воск или парафин высох и затвердел. Когда все застынет, его нужно аккуратно соскоблить с ткани.

После этого можно переходить к удалению пятна. Перед самой процедурой нужно ознакомиться с инструкцией по уходу за тканью. Не все материалы выдерживают высокие температуры, поэтому стоит внимательно ознакомиться с правилами на бирке. Перед удалением пятна нужно протестировать способ на незаметном участке ткани. Также важно обратить внимание на стойкость цвета ткани, чтобы не получить потом белесое пятно.

Как убрать пятна от свечи на мебели: подробная инструкция

Независимо от типа ткани любая процедура ликвидации пятна от парафина или воска свечи сводится к трем этапам:

очистка воска с поверхности ткани;

выведение пятна и остатков материала;

выведение жирного пятна – стирка.

Проще всего вывести подобные пятна с натуральных тканей, так как они не боятся высоких температур и можно смело использовать утюг или стирать в очень горячей воде. Также при поиске способа, как вывести пятно церковной свечи или любой другой, можно использовать метод наших родителей. Бросить изделия из натуральных тканей в таз и довести воду до кипения. Жир и остатки воска должны всплыть на поверхность. Такую процедуру можно провести несколько раз, чтобы гарантировано убрать воск с ткани.

Также можно вывести пятно от свечи с ткани утюгом. Для этого нужно застели гладильную доску бумажными салфетками, на них выкладывается хлопчатобумажная ткань и только на нее изделие. Положить нужно пятном к хлопчатобумажной ткани и прогладить это место горячим утюгом. Можно подключить функцию отпаривания. Она ускорит процесс.

После завершения этих манипуляций вещи можно постирать в теплой воде с обычным порошком. Это поможет удалить остатки загрязнений и жир, который еще мог остаться на ткани. Такой способ подходит, если интересно, как вывести пятно от свечи на джинсах.

Как вывести пятно от свечи с мебели и синтетики

Сложнее всего работать с синтетическими тканями, которые имеют массу ограничений, а также с пятнами на мебели, так как их не прокипятишь и не прогладишь на гладильной доске. Однако и в этой ситуации выход есть.

Синтетика, шелк и шерсть замачивается в воде, температура которой соответствует температурным ограничениям. После этого пятно нужно промокнуть бумажной салфеткой. В завершении вещь нужно постирать с мылом или порошком, чтобы удалить жирное пятно.

Как вывести пятна от стеарина, воска, парафина с дивана, кресла, матраса, ковра самостоятельно? В данном случае правила аналогичны – нужно промокнуть пятно салфеткой и дождаться пока оно застынет, а затем соскоблить его. На жирное пятно нужно положить бумажную салфетку и прогладить горячим утюгом. На ворсистых тканях проглаживать место загрязнения не нужно, чтобы не испортить структуру ворса. Вывести жирное пятно от воска можно с помощью волшебного состава - бензин, винный и нашатырный спирт, смешанные в пропорции 2:4:7 частей.

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