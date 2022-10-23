Вытянут счастливый билет: 3 знака зодиака в списке везунчиков недели

Гороскоп на неделю - 3 знака-счастливчика / ua.depositphotos.com

Для трех представителей зодиакального круга последняя неделя октября станет периодом воплощения смелых планов и достижения желаемого. Перед ними будут открыты любые двери.

О то, кому из знаков в последнем месяце осени посчастливится поймать удачу за хвост, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которые на этой неделе смогут заручиться поддержкой высших сил в любых начинаниях. Для них все сложится наилучшим образом.

Мелкие радости

Для представителей знака огненной стихии последние деньки октября станут благоприятным периодом. Не исключены неожиданные денежные поступления или премия. Мелкие радости будут сопровождать Овнов всю неделю и поднимать настроение. Максимально вкладываясь в работу, вы можете ощутить упадок жизненных сил. Не стоит забывать о важности полноценного отдыха.

Денежная удача

Эти семь дней для Весов станут временем денежной удачи. Вы буквально притягиваете деньги магнитом, не исключено что вы найдете большую сумму денег или получите премию или повышение зарплаты. Можно попробовать свою удачу в лотерее, возможно, вы сорвете большой куш. Важно правильно распорядиться полученной суммой и не потратить на мимолетные прихоти. Грамотные вложения смогут стать источником стабильного дохода.

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Крепкие отношения

Для Стрельцов время начала коридора затмений также будет благоприятным. Появится шанс укрепить отношения с дорогими людьми, забыть старые обиды и двигаться дальше. У вас получиться заручиться поддержкой влиятельных людей, которые помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. В личной жизни одиноких представителей знака может быть затишье, однако это время можно использовать, чтобы разобраться в своих истинных чувствах и желаниях.

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