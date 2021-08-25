Высокое кровяное давление: удивительный напиток, который может снизить показатели

Практически все фрукты, овощи и зелень содержат определенное количество флавоноидов. / УНИАН

Факторы образа жизни, включая диету, являются критическими детерминантами высокого кровяного давления. Известно, что некоторые диетические предпочтения, такие как употребление в пищу продуктов, богатых натрием, значительно повышают показатели крови.

Однако мало что известно о том, какие продукты оказывают на это заболевание противоположное действие, пишет Express.co.uk.

Теперь новое исследование выявило группу питательных веществ, которые поддерживают показатели артериального давления в пределах нормы. Более того, эти питательные вещества содержатся в красном вине.

Флавоноиды - это группа растительных соединений, которые, как считается, полезны для здоровья за счет сигнальных путей клеток и антиоксидантного действия.

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Помимо своих антиоксидантных свойств, молекулы обладают противораковыми, противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Практически все фрукты, овощи и зелень содержат определенное количество флавоноидов. Однако, как показывает опыт, чем ярче продукт, тем богаче он будет флавоноидами.

Флавоноиды, присутствующие в вине, состоят из широкого спектра соединений, которые влияют на цвет, вкус и ощущение вина.

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, направлено на оценку роли таких флавоноидов на кровяное давление.

Ведущий автор исследования Аэдин Кэссиди сказал: "Микробиом кишечника играет ключевую роль в метаболизме флавоноидов, усиливая их кардиозащитные эффекты. Это исследование предоставляет доказательства того, что эффекты снижения артериального давления достижимы с помощью простых изменений ежедневного рациона".

В исследование была включена группа из 904 взрослых в возрасте от 25 до 82 лет.

Исследователи оценили потребление пищи участниками, микробиом кишечника и артериальное давление.

Потребление участниками продуктов, богатых флавоноидами, определялось с помощью анкет, детализирующих частоту и количество потребляемых 122 продуктов.

Результаты показали, что употребление 2,8 стакана красного вина в неделю было связано со снижением артериального давления в среднем на 3,4 мм рт. ст.

Исследователи полагают, что примерно 15 процентов этого снижения может быть связано с микробиомом кишечника.

Кроме того, результаты показали, что употребление 1,6 порции ягод в день было связано со средним снижением уровня систолического артериального давления на 4,1 мм / рт.

У участников исследования, которые употребляли продукты, наиболее богатые флавоноидами, такие как красное вино, ягоды, яблоки и груши, было более низкое систолическое давление и более разнообразный микробиом кишечника.

Артериальное давление повышается и понижается в зависимости от фаз сердцебиения. Наивысший уровень во время систолы.

Систолическое давление - это когда сердце сокращается, заставляя кровь течь по артериям. И наоборот, когда сердце находится в состоянии покоя между ударами, артериальное давление падает до самого низкого значения, которое называется диастолическим давлением.

У типичного здорового человека систолическое давление составляет от 90 до 120 мм рт. Ст., А диастолическое - от 60 до 80 мм рт. Ст. В совокупности нормальное артериальное давление падает чуть ниже 120/90 мм рт.

Кэссиди добавил: "Наши результаты показывают, что в будущих испытаниях следует рассматривать участников в соответствии с метаболическим профилем, чтобы более точно изучить роль метаболизма и микробиома кишечника в регулировании воздействия флавоноидов на кровяное давление.

"Лучшее понимание вариабельности метаболизма флавоноидов может очень хорошо объяснить, почему некоторые люди получают больше преимуществ от продуктов, богатых флавоноидами, для защиты сердечно-сосудистой системы, чем другие".