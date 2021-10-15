УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Высокое кровяное давление: суперпродукт, который "значительно" снижает гипертонию за два часа

15 октября 2021, 15:16

Новое исследование подчеркнуло защитное действие омега-3 на мозг.

Давление
Результаты показали значительное повышение маркеров воспаления у грызунов, которые ели только переработанную пищу. / John Campbell / flickr.com

Большое количество исследований пришло к выводу, что диета необходима для снижения риска когнитивных нарушений и деменции.

Как сообщает Express.co.uk, давно известно, что диеты с упором на омега-3 оптимальны для здоровья мозга. В новом исследовании исследователи подчеркнули разрушительные последствия употребления в пищу обработанных пищевых продуктов, предупредив, что это может вызвать "значительный дефицит памяти" всего за четыре недели.

Новое исследование подчеркнуло защитное действие омега-3 на мозг, показав, что оно почти полностью снижает воспалительные эффекты, связанные с деменцией, у старых крыс.

Читайте такжеКомаровский рассказал, нужно ли обязательно вызывать "скорую" при высоком давлении

Результаты, опубликованные в журнале Brain Behavior and Immunity, показывают, что омега-3 DHA может противодействовать воспалительным эффектам обработанных пищевых продуктов.

Реклама

Команда предостерегла от обработанных пищевых продуктов для здоровья мозга, объяснив, что воспаление в головном мозге стало очевидным уже через четыре недели употребления рафинированных продуктов.

Старший автор исследования Рут Барриентос из Института поведенческой медицины Университета штата Огайо сказала: "Тот факт, что мы наблюдаем эти эффекты так быстро, немного настораживает. Эти результаты показывают, что потребление обработанной диеты может вызвать значительный и резкий дефицит памяти, а у стареющего населения быстрое ухудшение памяти с большей вероятностью перерастет в нейродегенеративное заболевание, такое как болезнь Альцгеймера.

"Зная об этом, возможно, мы сможем ограничить в своем рационе обработанные продукты и увеличить потребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами DHA, чтобы предотвратить или замедлить это прогрессирование".

Чтобы определить эти эффекты, исследователи создали продукты питания, напоминающие продукты, упакованные с длительным сроком хранения, такие как картофельные чипсы и другие закуски.

Затем они назначили трехмесячных и 24-месячных крыс их обычной пищей, обработанной пищей или той же обработанной диетой с добавлением омега-3 DHA.

Результаты показали значительное повышение маркеров воспаления у грызунов, которые ели только переработанную пищу.

У более старых крыс на обработанной диете наблюдались значительные признаки потери памяти, которые не проявлялись у молодых грызунов.

И наоборот, грызуны, которым давали обработанную пищу с добавлением ДГК, были защищены от воспалительных реакций и потери памяти.

Команда пришла к выводу, что омега-3 жирные кислоты DHA предотвращают потерю памяти и почти полностью предотвращают воспалительные эффекты у крыс.

Барриентос добавил: "Это те типы диет, которые рекламируются как низкожировые, но с высокой степенью переработки. В них нет клетчатки и есть рафинированные углеводы, которые также известны как углеводы низкого качества. Людям, которые привыкли искать информацию о питании, следует обращать внимание на клетчатку и качество углеводов. Это исследование действительно показывает, что эти вещи важны ".

Грызуны забыли о времени, проведенном в незнакомых местах, всего за несколько дней, что предполагало повреждение гипоталамуса.

Более того, они оказались менее восприимчивыми к сигналам страха, что наводит на мысль, что в миндалине могут быть аномалии.

Барриентос добавил: "Миндалевидное тело человека вовлечено в воспоминания, связанные с эмоциональными событиями, событиями, вызывающими страх и тревогу.

"Если эта область мозга дисфункциональна, сигналы, предсказывающие опасность, могут быть упущены и могут привести к неправильным решениям".

Исследователь подчеркнул, что результаты не следует интерпретировать как разрешение для людей есть обработанные продукты, пока они принимают добавку DHA.

Вместо этого, объяснил Барриентос, сосредоточение внимания на улучшении диеты - самый безопасный способ предотвратить потерю памяти.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Возвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали срокиВозвращение бабьего лета: украинцев предупредили о резком потеплении и назвали сроки Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минутСамый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Мать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сынаМать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сына "Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры В Украине на 20% вырастет налог на недвижимость: когда и почемуВ Украине на 20% вырастет налог на недвижимость: когда и почему

Последние новости

15:51

Во Львове похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа

15:45

Как жить дольше: назван теплый напиток для снижения риска рака, уровня холестерина и долголетия Видео

15:16

Высокое кровяное давление: суперпродукт, который "значительно" снижает гипертонию за два часа Видео

15:08

"Либо он выходит, либо мы не едем": в Запорожье маршрутчик-неадекват обматерил льготника Видео

15:00

Жуткое убийство в Хмельницкой области: 23-летняя девушка зверски расправилась с пожилым мужчиной

Реклама
15:00

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

14:56

Главный санврач объяснил, когда переболевшим COVID-19 нужно делать прививку

14:35

Регина Тодоренко в кружевных полупрозрачных трусиках показала эффект от жесткой терапии

14:30

Проезд под вопросом: "Укрзализныця" усилит проверки пассажиров Видео

14:23

Скорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - Ляшко

14:21

Ограничение поездок в другие области: Ляшко рассказал, кто будет следить за исполнением новых правил

14:13

Украина готова транспортировать объемы газа, превышающих мощность "СП-2" – Макогон ответил Путину Видео

14:11

Мир наизнанку Пакистан: Комаров встретил ученого, который из яда скорпиона создает лекарство от COVID

13:48

Люди сгорели заживо в машине на Закарпатье: детали и кадры жуткого ДТП

13:31

Обязательная вакцинация от COVID-19: в Украине планируют существенно расширить перечень профессий Видео

13:23

Семейный врач рассказала, как не получить осложнение после простуды

13:15

"Очень мерзко выглядит!": дочь Ани Лорак захейтили за странные видео в Instagram Видео

12:34

В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели Видео

12:22

"Требуем не признавать результаты": в МИД возмутились переписью населения в захваченном РФ Крыму

12:13

Ксения Мишина в платье с высоким разрезом похвасталась стройными ножками:"Секси-чика сегодня будет!"

Реклама
11:54

Крым назвали "российским": королева Елизавета II попала в скандал

11:53

ПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знать

11:37

Модный осенний маникюр 2021: красивые идеи дизайна для вдохновения Фото

11:36

Пророчество от Стаса Боклана и пародия Бабкина на мирового лидера: чего ожидать в новом выпуске Лиги Смеха

11:27

Врачи назвали признаки, по которым можно определить коронавирус "Дельта"

10:58

Гастроэнтерологи назвали продукт, который нужно есть чаще Видео

10:57

Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни Видео

10:55

Школьник избил учительницу в Днепре: набросился с кулаками на глазах у всего класса

10:34

Херсонскую область в красную зону, Киевщину в оранжевую: новое зонирование по COVID-19 от Минздрава

10:28

"И Медведчук, и Порошенко могут спать спокойно": эксперт объяснил, как "сливают" дело лидера ОПЗЖ Видео

10:27

Вынуждены идти к людям, чтобы прокормиться: в Виннице - нашествие лис Видео

10:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

10:04

В Минцифре рассказали, как избавят украинцев от нужды собирать сотни справок

09:34

Комаровский объяснил, как правильно лечить частые простуды у детей

09:07

"Есть статья какая-то?": украинский турист устроил скандал в самолете из-за маски

08:32

Число жертв COVID-19 в Украине превысило 60 тысяч человек Видео

08:30

Как давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры" мнение

08:22

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли — дипломат

08:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

08:04

Билл Клинтон госпитализирован: у экс-президента США заражение крови

Реклама
07:26

Дожди отступят, придет солнце и тепло до +17: синоптик уточнил прогноз погоды на 15 октября Видео

07:10

Европа бьется за интересы Газпрома и СП-2: эксперт объяснил, как Украине сохранить транзит газа в ЕС Видео

06:49

США удалось избежать дефолта: Байден поднял "потолок" госдолга

06:09

Зачем глава Пентагона едет с визитом в Украину мнение

05:55

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

05:40

Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Видео

05:28

Битва с Россией и военный сценарий по Донбассу: политолог назвал план действий для Украины

04:41

Как влияет поедание арахиса на мозг - ответ исследователей

04:18

Просто забыл: дедушка случайно убил собственного внука

03:44

Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять