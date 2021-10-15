Высокое кровяное давление: суперпродукт, который "значительно" снижает гипертонию за два часа

Результаты показали значительное повышение маркеров воспаления у грызунов, которые ели только переработанную пищу. / John Campbell / flickr.com

Большое количество исследований пришло к выводу, что диета необходима для снижения риска когнитивных нарушений и деменции.

Как сообщает Express.co.uk, давно известно, что диеты с упором на омега-3 оптимальны для здоровья мозга. В новом исследовании исследователи подчеркнули разрушительные последствия употребления в пищу обработанных пищевых продуктов, предупредив, что это может вызвать "значительный дефицит памяти" всего за четыре недели.

Новое исследование подчеркнуло защитное действие омега-3 на мозг, показав, что оно почти полностью снижает воспалительные эффекты, связанные с деменцией, у старых крыс.

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Результаты, опубликованные в журнале Brain Behavior and Immunity, показывают, что омега-3 DHA может противодействовать воспалительным эффектам обработанных пищевых продуктов.

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Команда предостерегла от обработанных пищевых продуктов для здоровья мозга, объяснив, что воспаление в головном мозге стало очевидным уже через четыре недели употребления рафинированных продуктов.

Старший автор исследования Рут Барриентос из Института поведенческой медицины Университета штата Огайо сказала: "Тот факт, что мы наблюдаем эти эффекты так быстро, немного настораживает. Эти результаты показывают, что потребление обработанной диеты может вызвать значительный и резкий дефицит памяти, а у стареющего населения быстрое ухудшение памяти с большей вероятностью перерастет в нейродегенеративное заболевание, такое как болезнь Альцгеймера.

"Зная об этом, возможно, мы сможем ограничить в своем рационе обработанные продукты и увеличить потребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами DHA, чтобы предотвратить или замедлить это прогрессирование".

Чтобы определить эти эффекты, исследователи создали продукты питания, напоминающие продукты, упакованные с длительным сроком хранения, такие как картофельные чипсы и другие закуски.

Затем они назначили трехмесячных и 24-месячных крыс их обычной пищей, обработанной пищей или той же обработанной диетой с добавлением омега-3 DHA.

Результаты показали значительное повышение маркеров воспаления у грызунов, которые ели только переработанную пищу.

У более старых крыс на обработанной диете наблюдались значительные признаки потери памяти, которые не проявлялись у молодых грызунов.

И наоборот, грызуны, которым давали обработанную пищу с добавлением ДГК, были защищены от воспалительных реакций и потери памяти.

Команда пришла к выводу, что омега-3 жирные кислоты DHA предотвращают потерю памяти и почти полностью предотвращают воспалительные эффекты у крыс.

Барриентос добавил: "Это те типы диет, которые рекламируются как низкожировые, но с высокой степенью переработки. В них нет клетчатки и есть рафинированные углеводы, которые также известны как углеводы низкого качества. Людям, которые привыкли искать информацию о питании, следует обращать внимание на клетчатку и качество углеводов. Это исследование действительно показывает, что эти вещи важны ".

Грызуны забыли о времени, проведенном в незнакомых местах, всего за несколько дней, что предполагало повреждение гипоталамуса.

Более того, они оказались менее восприимчивыми к сигналам страха, что наводит на мысль, что в миндалине могут быть аномалии.

Барриентос добавил: "Миндалевидное тело человека вовлечено в воспоминания, связанные с эмоциональными событиями, событиями, вызывающими страх и тревогу.

"Если эта область мозга дисфункциональна, сигналы, предсказывающие опасность, могут быть упущены и могут привести к неправильным решениям".

Исследователь подчеркнул, что результаты не следует интерпретировать как разрешение для людей есть обработанные продукты, пока они принимают добавку DHA.

Вместо этого, объяснил Барриентос, сосредоточение внимания на улучшении диеты - самый безопасный способ предотвратить потерю памяти.