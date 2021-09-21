Высокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

Стенокардия обычно не опасна для жизни, "но это предупреждающий знак / УНИАН

Стенокардия - это тип боли в груди, вызванный уменьшением притока крови к сердцу. Некоторые люди с симптомами стенокардии говорят, что им кажется, что что-то сжимает их грудь или что-то тяжелое лежит на груди.

Неконтролируемое высокое кровяное давление может привести к стенокардии.

В клинике Майо перечислены несколько симптомов стенокардии, на которые следует обратить внимание. К ним относятся боль в груди, головокружение, усталость, тошнота, одышка и потливость, пишет Express.co.uk.

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"Хотя стенокардия встречается относительно часто, ее все еще трудно отличить от других типов боли в груди, например, дискомфорта от несварения желудка. Если у вас возникла необъяснимая боль в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью", - говорится на сайте.

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У вас также могут быть боли в руках, шее, челюсти, плече или спине.

Стенокардия обычно возникает из-за того, что артерии, снабжающие кровью сердечную мышцу, сужаются из-за накопления жирных веществ.

Когда потребность в кислороде низкая, ваша сердечная мышца все еще может функционировать в условиях пониженного кровотока, не вызывая симптомов стенокардии.

Если вы увеличиваете потребность в кислороде, например, во время физических упражнений, это может привести к стенокардии.

По данным NHS, стенокардия обычно не опасна для жизни, "но это предупреждающий знак того, что вы можете подвергнуться риску сердечного приступа или инсульта".

С помощью комбинации лечения и изменения здорового образа жизни можно контролировать стенокардию и снизить риск более серьезных проблем.

Национальная служба здравоохранения рекомендует, если у вас не диагностирована стенокардия, срочно обратиться к терапевту, если у вас приступ боли в груди, который прекращается в течение нескольких минут после отдыха.

Врач общей практики сможет проверить, не проблема ли это с сердцем, и направит вас в больницу для прохождения анализов.

Врач может определить, есть ли у вас стабильная стенокардия или нестабильная стенокардия, которая может быть предвестником сердечного приступа.

Если лекарства не подходят или не помогают, может быть рекомендована операция по улучшению притока крови к сердечным мышцам.

"Если это хорошо контролируется, нет причин, по которым вы не можете вести нормальную жизнь со стенокардией", - комментирует NHS.

Стабильная стенокардия - самая частая форма стенокардии. Обычно это происходит, когда вы повышаете уровень активности.

Например, боль, возникающая при подъеме в гору, может быть стенокардией.

Клиника Майо также перечисляет несколько факторов риска, о которых следует помнить.

Помимо высокого кровяного давления, они включают употребление табака, диабет и высокий уровень холестерина или триглицеридов в крови.

Если член семьи страдает ишемической болезнью сердца или перенес сердечный приступ, у вас также может быть повышенный риск развития стенокардии.

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