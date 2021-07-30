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Высокое кровяное давление: семь признаков того, что ваше кровяное давление "зашкаливает"

30 июля 2021, 12:17

Одним из предупреждающих признаков высокого кровяного давления является постоянное носовое кровотечение.

Давление
Следует подумать о посещении терапевта / УНИАН

Высокое кровяное давление - распространенное заболевание, которым могут страдать люди любого возраста. Но вы можете даже не знать, подвержены ли вы риску заболевания, потому что оно редко имеет какие-либо контрольные признаки.

Высокое кровяное давление означает, что ваши кровеносные сосуды и жизненно важные органы находятся под большим давлением, чем обычно.

Абсолютно жизненно важно, чтобы при заболевании, которое также известно как гипертония, вы как можно больше следили за своим кровяным давлением.

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Пациенты больше подвержены риску развития некоторых смертельных осложнений, включая сердечные приступы и инсульты.

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Но огромное количество людей могут жить с гипертонией, даже не подозревая об этом, потому что симптомы трудно обнаружить. Утверждается, что одним из предупреждающих признаков высокого кровяного давления является постоянное носовое кровотечение.

Кровотечение, скорее всего, идет из носа, а не вокруг ноздрей.

Но то, что у вас кровотечение из носа, не обязательно означает, что у вас гипертония.

Обычно они не являются признаком чего-то серьезного и особенно часто встречаются у детей."Носовые кровотечения, требующие медицинской помощи, могут исходить из более глубоких слоев носа и обычно поражают взрослых", - говорится в сообщении NHS.

"Они могут быть вызваны травмой или переломом носа, высоким кровяным давлением, состояниями, которые влияют на кровеносные сосуды или сгустками крови, или некоторыми лекарствами, такими как варфарин.

Хотя носовые кровотечения обычно не вызывают особого беспокойства, вам все же следует поговорить с врачом, если они случаются относительно регулярно.

Вам также следует подумать о посещении терапевта, если у вас кровотечение из носа в сочетании с какими-либо симптомами анемии или если вы принимаете разжижающие кровь лекарства.

Но в некоторых ситуациях вам следует сразу же отправиться в больницу с кровотечением из носа.

Например, если оно длится более 10 минут, если кровотечение кажется чрезмерным, или если вы чувствуете слабость или головокружение.

Другие общие симптомы высокого кровяного давления включают нечеткое зрение, одышку, боль в груди и постоянные головные боли.

Тем не менее, это состояние часто называют "тихим убийцей", потому что не всегда легко узнать, подвержены ли вы риску.

Каждый человек старше 40 лет должен проверять свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.

Вы можете проверить свое кровяное давление, посетив терапевта или фармацевта.

здоровье
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