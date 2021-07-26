Высокий уровень этого вещества в крови в молодом возрасте ведет к Альцгеймеру

Исследователи использовали анонимные данные из Британской базы данных клинических исследований / Audie Dewey / flickr.com

Более высокие уровни липопротеинов низкой плотности, иногда называемые "плохим холестерином", были связаны с повышенным риском развития этих состояний.

Хотя повышенный уровень общего холестерина также был связан с повышенным риском, эта связь была более слабой. Уже известно, что высокий уровень холестерина ЛПНП повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Последнее исследование предоставляет убедительные доказательства связи между холестерином в крови и деменцией и болезнью Альцгеймера.

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Его возглавили Лондонская школа гигиены и тропической медицины при Университете Цукуба, Япония, и компания OXON Epidemiology, расположенная в Лондоне и Мадриде.

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Руководитель исследования доктор Наваб Кизилбаш объяснил: "Хотя связь между холестерином ЛПНП и деменцией и болезнью Альцгеймера невелика и обнаруживается у людей, наблюдаемых в среднем возрасте более 10 лет, любой изменяемый фактор риска приветствуется для этого огромного, растущего и разрушительного заболевания.

"Большинство известных факторов риска трудно изменить, и убедительных доказательств того, что их изменение может предотвратить деменцию или болезнь Альцгеймера, мало. Аналогичным образом, необходимо долгосрочное наблюдение за рандомизированными и нерандомизированными исследованиями, чтобы оценить, могут ли преимущества вмешательств по снижению холестерина ЛПНП, которые значительно снижают ишемическую болезнь сердца, дополнительно снизить риск деменции или болезни Альцгеймера".

При финансовой поддержке Альцгеймера в Великобритании исследователи использовали анонимные данные из Британской базы данных клинических исследований о более чем 1,8 миллионах взрослых жителей Великобритании.

Ведущий автор доктор Масао Ивагами, доцент Университета Цукуба, сказал: "Наше исследование превосходит по размеру все предыдущие исследования и дает действительно точные результаты".

Однако авторы признали ограничения исследования, в том числе отсутствие информации о диете или физической активности.

Таким образом, по их словам, невозможно оценить влияние этих факторов на уровень холестерина в крови и то, как это может повлиять на наблюдаемые ассоциации.

Исследование опубликовано в журнале Lancet Healthy Longevity.