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Высокий холестерин: как запах может указать на проблему

25 августа 2021, 12:43

Нарушение обоняния и вкуса было связано с более высокими концентрациями общего холестерина.

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Исследования показывают, что изменения в ваших сенсорных функциях могут указывать на высокий уровень холестерина. / Pixabay

Высокий холестерин - это когда в крови слишком много жирного вещества, называемого холестерином ЛПНП.

Холестерин ЛПНП часто называют "плохим" холестерином, потому что он может склеивать ваши артерии, тем самым повышая риск сердечных заболеваний. К сожалению, этот процесс часто остается незамеченным - но не всегда, пишет Express.co.uk.

Исследования показывают, что изменения в ваших сенсорных функциях могут указывать на высокий уровень холестерина.

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Исследователи в исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, изучили связь между дисфункцией вкуса и запаха и концентрацией холестерина в крови.

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Они использовали анкету для оценки хронической дисфункции запаха и вкуса у 12 627 китайских участников (10418 мужчин и 2209 женщин).

Участники были разделены на три группы в зависимости от количества нарушений обоняния и вкуса в диапазоне от 0 (лучший) до 2 (худший).

Общая линейная модель использовалась для проверки различий в сывороточных концентрациях общего холестерина, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП и триглицеридов (другой формы жира) в группах с различным запахом и вкусовым статусом после поправки на возраст, пол, образование, профессию, курение. , употребление алкоголя, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, рак и травмы головы в анамнезе.

Общая линейная модель представляет собой полезную основу для сравнения того, как несколько переменных влияют на разные непрерывные переменные.

Исследователи обнаружили, что распространенность обонятельной и вкусовой дисфункции составляла 2,4% и 1,2% соответственно.

Нарушение обоняния и вкуса было связано с более высокими концентрациями общего холестерина.

"В этом большом поперечном исследовании хемосенсорная дисфункция была связана с более высокими концентрациями общего холестерина в сыворотке крови среди взрослых китайцев", - заключили исследователи.

Хемосенсор - это медицинский термин, обозначающий восприятие химических веществ, например, обнаружение запаха.

Как диагностировать высокий холестерин

Стоит отметить, что большинство людей не заметят каких-либо заметных предупреждающих знаков.

Вы можете узнать, есть ли у вас высокий холестерин, только с помощью анализа крови.

"Ваш терапевт может предложить пройти тест, если он считает, что у вас высокий уровень холестерина", - поясняет NHS.

"Это может быть из-за вашего возраста, веса или другого заболевания (например, высокого кровяного давления или диабета)".

Как снизить высокий уровень холестерина

Вы можете снизить уровень холестерина, улучшив свой образ жизни.

Есть несколько продуктов, которые не только являются частью здорового питания, но и могут активно способствовать снижению уровня холестерина.

"Сокращение потребления насыщенных жиров и их замена ненасыщенными жирами - отличный способ снизить уровень холестерина", - объясняет благотворительная организация Heart UK, занимающаяся холестерином.

Насыщенные жиры - это жир, содержащийся в сливочном масле, сале, топленом масле, жирном мясе и сыре.

Продукты, содержащие ненасыщенные жиры, включают:

Растительные масла, такие как оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое, ореховое и семенное.

  • Авокадо, орехи и семена
  • Жирные пасты из растительных масел, таких как подсолнечное и оливковое масло.
  • Жирная рыба

"Жирная рыба - хороший источник здоровых ненасыщенных жиров, особенно жирных кислот омега-3", - добавляет Heart UK.

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