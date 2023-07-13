УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

Сергей Кущ
13 июля 2023, 12:06 обновлено 13 июля, 12:06
26
Специалисты не советуют удалять волосы в носу пинцетом и при помощи депиляции.
Почему нельзя выщипывать волосы в носу
Почему нельзя выщипывать волосы в носу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ухаживать за своим внешним видом - это важно, но есть некоторые зоны, где манипуляции могут быть опасными. В одной из таких областей находится носовая полость.

"Нос — это деликатная область с многочисленными кровеносными сосудами и слизистыми оболочками", — передает слова доктора Дона Дж. Бизлиhuffpost.

Независимо от того, делаете ли вы это сами или в салоне, выдергивание волос из носа — особенно если это делается неправильно или без соблюдения надлежащих правил гигиены — может увеличить риск заражения, что приведет к таким осложнениям, как фолликулит или назальный целлюлит.

видео дня

Для чего человеку нужны волосы в носу?

Возможно, вы не задумывались о своих волосках в носу (помимо того, насколько они неприятны), но факт в том, что они там не просто так.

"Основная роль волос в носу заключается в улавливании пыли, пыльцы и других переносимых по воздуху частиц в воздухе, так что воздух, которым вы дышите, частично фильтруется", — сказал доктор Майкл Джейкобс, сертифицированный дерматолог и доцент из Нью-Йорка.

Он объяснил, что волосы действуют как физический барьер, предотвращая попадание этих аллергенов в носовые ходы и потенциально вызывая раздражение или повреждение дыхательной системы.

Чем помогают волосы в носу?

Волосы в носу также играют защитную роль, предупреждая нас о потенциальных опасностях.

"Когда что-то касается волосков в ноздрях, например, мелкое насекомое или другой раздражитель, это вызывает рефлекторное чихание, которое является способом организма избавиться от незваного гостя или раздражителя", — объяснил он.

Кроме того, волосы в носу помогают поддерживать оптимальный уровень влажности в носовых ходах.

"Волосы в носу задерживают влагу из выдыхаемого воздуха, предотвращая пересыхание носовых ходов", — сказал доктор.

Что будет если убрать волосы из носа?

Сертифицированный отоларинголог доктор Николь Ааронсон советует избегать выщипывания волос в носу, отметив, что ей приходилось делать надрезы и дренировать назальные абсцессы, связанные с выщипыванием волос в носу.

"Я бы не рекомендовала этот метод удаления волос для носа", — сказала она.

Как удалить волосы в носу?

Если вы обнаружите, что волосы в носу стали слишком длинными и неприглядными, вы можете попробовать осторожно подстричь их чистыми ножницами для бровей.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы не навредить себе во время этого процесса, выбирайте угловые ножницы с закругленными кончиками, так как они снижают риск случайных порезов и порезов и имеют форму, позволяющую добраться до труднодоступных мест.

Вам может быть интересно:

волосы нос интересные новости
Реклама

Главное за день

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса

11:40 Эксклюзивы
Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:33 Политика
"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:10

"Силиконовая дева": Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трек

12:06

Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

11:46

Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой"

11:40

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - КусаЭксклюзив

11:33

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:23

От атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе - КГВАВидео

10:58

Уничтоженных оккупантов вывезли грузовики: детали удара по штабу РФ в Бердянске

10:34

Головоломка для тех, кто самый внимательный: надо найти волка за 10 секунд

10:33

Это нужно делать раз в несколько дней: как продезинфицировать экран телефона

Реклама
10:30

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:04

В РФ Путину ищут замену: экс-сотрудник КГБ назвал неожиданного кандидата

09:40

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседеВидео

09:39

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:20

"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовкуВидео

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

Реклама
06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

02:05

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

01:35

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФВидео

00:36

Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

12 июля, среда
23:50

"Любите врагов ваших, молитесь за них": скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

Реклама
20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

19:42

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место УоллесаВидео

19:42

Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

19:33

Есть ли в украинском языке слова "творог", "копчик" и "брюки": Авраменко дал ответ

19:20

Почему мы не имеем права обижаться на НАТОмнение

19:14

Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в УкраинуВидео

19:03

Солист "ТіК" показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

18:49

Наконец-то станет лучше: трем знакам зодиака повезет с деньгами в августе

18:39

Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минутВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять