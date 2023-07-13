Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

Специалисты не советуют удалять волосы в носу пинцетом и при помощи депиляции.

https://news.glavred.info/vyshchipyvat-volosy-v-nosu-protivopokazano-vrachi-obyasnili-prichinu-10485316.html Ссылка скопирована

Почему нельзя выщипывать волосы в носу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ухаживать за своим внешним видом - это важно, но есть некоторые зоны, где манипуляции могут быть опасными. В одной из таких областей находится носовая полость.

"Нос — это деликатная область с многочисленными кровеносными сосудами и слизистыми оболочками", — передает слова доктора Дона Дж. Бизлиhuffpost.

Независимо от того, делаете ли вы это сами или в салоне, выдергивание волос из носа — особенно если это делается неправильно или без соблюдения надлежащих правил гигиены — может увеличить риск заражения, что приведет к таким осложнениям, как фолликулит или назальный целлюлит.

видео дня

Для чего человеку нужны волосы в носу?

Возможно, вы не задумывались о своих волосках в носу (помимо того, насколько они неприятны), но факт в том, что они там не просто так.

"Основная роль волос в носу заключается в улавливании пыли, пыльцы и других переносимых по воздуху частиц в воздухе, так что воздух, которым вы дышите, частично фильтруется", — сказал доктор Майкл Джейкобс, сертифицированный дерматолог и доцент из Нью-Йорка.

Он объяснил, что волосы действуют как физический барьер, предотвращая попадание этих аллергенов в носовые ходы и потенциально вызывая раздражение или повреждение дыхательной системы.

Чем помогают волосы в носу?

Волосы в носу также играют защитную роль, предупреждая нас о потенциальных опасностях.

"Когда что-то касается волосков в ноздрях, например, мелкое насекомое или другой раздражитель, это вызывает рефлекторное чихание, которое является способом организма избавиться от незваного гостя или раздражителя", — объяснил он.

Кроме того, волосы в носу помогают поддерживать оптимальный уровень влажности в носовых ходах.

"Волосы в носу задерживают влагу из выдыхаемого воздуха, предотвращая пересыхание носовых ходов", — сказал доктор.

Что будет если убрать волосы из носа?

Сертифицированный отоларинголог доктор Николь Ааронсон советует избегать выщипывания волос в носу, отметив, что ей приходилось делать надрезы и дренировать назальные абсцессы, связанные с выщипыванием волос в носу.

"Я бы не рекомендовала этот метод удаления волос для носа", — сказала она.

Как удалить волосы в носу?

Если вы обнаружите, что волосы в носу стали слишком длинными и неприглядными, вы можете попробовать осторожно подстричь их чистыми ножницами для бровей.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы не навредить себе во время этого процесса, выбирайте угловые ножницы с закругленными кончиками, так как они снижают риск случайных порезов и порезов и имеют форму, позволяющую добраться до труднодоступных мест.

Вам может быть интересно: