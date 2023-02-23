Выращиваем сочный и ароматный укроп на подоконнике: секреты получения мощных побегов

Расскажем, как вырастить укроп на подоконнике для первых весенних салатов.

Как выращивать в домашних условиях укроп / pixabay.com

Зелень в первых весенних салатах и первых блюдах особенно ароматная и полезная. Уже сейчас хочется порезать сочный салат и приправить его укропом, поэтому нужно знать, как выращивать в домашних условиях укроп. Простые, но эффективные приемы помогут собрать богатый урожай зелени и не ждать, когда желанные веточки появятся на рынке.

Выращиваем укроп на подоконнике: подготовка

Чтобы зелень появилась на подоконнике нужно заранее подготовиться к этому. Перед тем, как вырастить укроп на подоконнике из семян нужно приобрести и приготовить следующие вещи:

семена зелени – можно взять 1 сорт, а можно несколько сортов;

приобрести грунт и керамзит;

выбрать горшки с дренажными отверстиями – пригодятся пластиковые, керамические или деревянные емкости прямоугольной формы с глубиной 15-20 см;

лейку, пульверизатор и удобрения для полива растений.

Далее можно приступать к посеву – на дно горшков укладывается керамзит, а затем грунт. В грунт недалеко от поверхности укладываются семена и поливаются. Горшки с посевами нужно поставить на подоконник. Так первые всходы получат необходимый солнечный свет. Если света мало, можно приобрести специальные лампы, которые компенсируют недостаток солнца.

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Укроп или петрушка выращиваются без пикировки, что существенно упрощает процедуру. Перед посевом емкости должны быть чистыми, а в грунте не должно быть посторонних предметов. Для зелени можно выбрать грунт для домашних цветов с минимальной кислотностью.

Как в домашних условиях вырастить укроп и петрушку в самостоятельно приготовленном грунте? Для этого понадобится земля, речной песок, опилки, торф. Все эти ингредиенты смешиваются в пропорции 3:1:1:1.

Как вырастить укроп дома зимой на подоконнике

Выращивание укропа начинается с подготовки семян – замачивания. Это нужно чтобы ускорить всходы зерен. Наиболее простым и доступным способом является замачивание зерен в теплой воде на 2 суток. Каждые 6 часов воду нужно менять.

Для успешных всходов зелени понадобятся следующие условия:

температурный режим +10 – ночью и +20 градусов – днем;

непрерывное освещение на протяжении 12-15 часов;

регулярный полив при подсыхании почвы.

В условиях короткого светового дня зимой можно использовать лампы. Их размещают на высоте 50 см над верхушками растений.

Поливать появившиеся всходы лучше отстоянной водой или талой. Подкормку нужно вносить каждые 2-4 недели. Для этого подойдут любые комплексные удобрения. Горшки с растениями периодически поворачивают разными сторонами к солнечному свету, чтобы зелень получила свою порцию света.

Еще одним интересным вопросом является, как вырастить укроп дома без земли. В данном случае используется гидропоника – специальный питательный раствор. Для реализации этого способа понадобятся специальные устройства, обеспечивающие циркуляцию самого раствора и воздуха в нем. В частности, понадобится следующие элементы конструкции – емкости, нагревательные элемент, насос, систему клапанов, шлангов.

Когда ждать первую зелень укропа или петрушки

После проведенной работы и появления первых ростков возникает вопрос, сколько растет укроп дома и когда можно срывать первые веточки. Первый урожай можно получить, как минимум через 20-30 дней после всходов. Готовый урожай получают через 40-50 дней после всхода семян. В этот момент ветки зелени достигают в высоту 20-25 см.

Если урожай очень богатый или укроп на подоконнике вытянулся, можно подумать, как его сохранить на длительный период. Тут на помощь придет сушка зелени или ее заморозка. В таком виде продукт сохранит все полезные свойства и аромат.

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