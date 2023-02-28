Выращиваем сочную и ароматную клубнику: секретные средства для подкормки после зимы

Расскажем, как и когда внести удобрения для клубники, чтобы растения дали богатый урожай.

Чем подкормить клубнику после зимы / pixabay.com

Садоводы активно готовятся к началу работ на земле. Одним из первых урожаев будут ягоды клубники и земляники. Поэтому вопрос, чем подкормить клубнику весной после зимы актуален, как никогда. Благодаря правильным действиям и полезным веществам уже в июне кустики порадуют обильным урожаем алло-красных ароматных ягод.

Удобряем клубнику: основные правила

Прежде, чем подкормить клубнику ранней весной для хорошего урожая нужно знать, какие удобрения вносить. Обогащение почвы на грядках зависит от возраста и сорта ягод. Поэтому к данному вопросу нужно подойти серьезно.

На дачных участках чаще всего встречаются два вида плодоносящих растений – одноразовые, которые дают урожай один раз в июне, а также ремонтантные сорта, которые дают урожай вплоть до осени. В зависимости от вида растений нужно выбирать удобрение для клубники. Например, для ремонтантных сортов важно вносить удобрения регулярно.

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Также существует схема подкормки кустов садовой земляники по годам ее роста. Как правило, клубника активно плодоносит и развивается в первые 4 года, а затем грядку омолаживают. В первый год удобрения не вносятся, так как кустам достаточно внесенной подкормки во время посадки. Во второй год понадобятся минеральные и органические составы. Третий год – подкормка проводится только минеральными составами. Четвертый год – минеральные и органические составы.

Еще одним важным вопросом является, когда первая подкормка клубники весной. Первая подкормка осуществляется сразу после схода снега. В грунт вносится питательный состав, который поможет растениям активно развиваться с приходом тепла и пустить новые листья. Эта работа проводится после уборки старых листьев, усов и прошлогодней мульчи.

Чем удобрить клубнику весной: неорганические средства

В период формирования зеленой массы нужно вносить азотсодержащие удобрения. Они насыщают почву необходимыми элементами, которые способствуют развитию зелени на кустах. К таким средствам относят - раствор аммиачной селитры или нитроаммофоски (1 ст. л. на 10 л воды), настой сульфата аммония (1 ст. л.) и коровяка (0,5 кг) в 10 л воды. Также можно использовать смесь из 3-5 г борной кислоты, 10 капель йода, 1-2 г марганцовки и 2 столовых ложки аммиака. Все это растворяется в литре горячей воды, а затем смешивается в 10 литрах чистой воды для полива.

В мае, когда клубника выпустит бутоны ее нужно подкормить фосфорсодержащими компонентами. Позже, когда начнут завязываться ягоды в грунт нужно внести удобрения с калием.

Чем удобрить клубнику весной: народные средства

Если нет возможности приобрести неорганические удобрения, возникает вопрос, чем удобрить клубнику весной в домашних условиях. Ответом будут сложить – перекисший навоз, куриный помет, древесная зола и другие не менее полезные элементы.

Отличным удобрением будет настой из навоза и куриного помета в соотношении 1:10. Зольный раствор обогатит почву фосфором, азотом и калием, которые необходимы для развития листьев, цветов и формирования завязей. Он делается 1 стакан золы на каждые 10 литров чистой воды. Все настаивается в течение суток.

Чем кормить клубнику ранней весной? Ответом на этот вопрос также могут быть составы, которые включают в себя органику и неорганику. Ярким примером является раствор, состоящий из 2 г борной кислоты (2 г), йода (10 капель), перманганата калия (2 г), древесной золы (250 г), выполнит питательную и одновременно профилактическую роль от болезней.

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