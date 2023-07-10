Выпуклые чёрточки на клавишах А и О сделали не случайно: зачем они нужны

Эти полоски настолько малы, что не все обращают на них внимание.

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Почему клавиатуры имеют бугорки на клавишах F и J / Фото: Главред

Вы когда-нибудь задумывались, почему на клавишах F (А) и J (О) вашей клавиатуры есть небольшие бугорки? Эти полоски настолько малы, что вы не всегда понимаете, что они там есть, но на самом деле они служат определенной цели.

Зачем нужны выпуклые чёрточки на клавишах А и О на клавиатуре?

Едва заметные выпуклости - это тактильные маркеры, которые помогают правильно расположить руки на клавиатуре, не глядя на клавиши. В прошлом профессиональные машинистки должны были печатать быстро и практически без ошибок.

Для этого их пальцы должны были располагаться в оптимальном положении - в начальном ряду, состоящем из клавиш A, S, D, F, двоеточие, L, K и J, причем указательный палец левой и правой руки должен был находиться на клавише F и J соответственно.

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Многие из нас обычно быстро набирают текст, не глядя на клавиатуру, что называется сенсорным набором. Бугорки на клавишах F и J позволяют нам знать, куда поместить пальцы, не глядя на клавиатуру.

Если вы знаете, куда поместить пальцы, вам не придется периодически переводить взгляд с экрана на клавиатуру, и вы будете печатать быстрее.

Помимо увеличения скорости набора текста, эти бугорки снижают нагрузку на руки и запястья, возникающую при неудобном расположении рук над клавиатурой и перемещении рук по клавиатуре, чтобы добраться до разных клавиш.

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