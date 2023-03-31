Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне, а сейчас их почти не найти

Сейчас ставни на окнах можно увидеть только в старых домах, но они до сих пор выполняют свою функцию.

Зачем раньше делали ставни на окнах / pixabay.com

Ставни на окнах - это традиционный элемент архитектуры, который был широко использован в прошлом. Но зачем они были созданы и какое практическое применение они имели?

Защита от погоды

Ставни были созданы для защиты окон от погодных условий, таких как дождь, снег, ветер и солнце. В прошлом, окна были не такие технологичные, как сейчас, и не обладали такой же устойчивостью к погодным условиям.

Ставни помогали защитить окна от непогоды, предотвращая проникновение воды и ветра внутрь дома. Кроме того, они также защищали окна от прямого солнечного света, помогая сохранять комнату прохладной в жаркую погоду.

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Защита от насекомых

Ставни также служили для защиты от насекомых, таких как комары и мухи. Во многих регионах, особенно тех, где климат теплый и влажный, насекомые могут быть настоящей проблемой внутри дома.

Ставни могли предотвратить проникновение насекомых внутрь комнаты, тем самым обеспечивая более комфортное и безопасное проживание.

Декоративное применение

Наконец, ставни также имели декоративную функцию. Они могли быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, металл и пластик, и быть украшены различными узорами и резьбами. Это добавляло визуальный интерес к фасаду дома и делало его более привлекательным для глаз.

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