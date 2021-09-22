Выпадают волосы: врачи назвали упражнение, которое может помочь

Выпадение волос, известное с медицинской точки зрения как алопеция, довольно распространено. / ua.depositphotos.com

Люди могут терять от 50 до 100 волос в день, и многие этого не заметят. В большинстве случаев выпадение волос не требует лечения, но кардиоупражнения могут уменьшить его частоту.

Считается, что это связано с тем, что они помогают улучшить циркуляцию крови в коже головы, что связано с уменьшением выпадения волос, пишет Express.co.uk.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что у мышей они могут расти быстрее и толще благодаря белку, который способствует росту кровеносных сосудов в их коже.

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Несколько научных исследований также показали, что у людей с выпадением волос может быть меньше кровеносных сосудов.

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Поскольку кровеносные сосуды могут быть ключом к более густому росту волос, и исследования показали, что физическая активность может помочь крови поступить в кожу головы, кардио-упражнения могут помочь людям, страдающим выпадением волос.

Однако есть некоторые формы упражнений, которые могут ускорить выпадение волос.

Действительно, регулярные и интенсивные анаэробные тренировки, направленные на увеличение массы тела, могут с большей вероятностью ускорить выпадение волос как у мужчин, так и у женщин.

Исследователи предположили, что это может быть частично связано с повышением уровня тестостерона после интенсивных анаэробных тренировок.

Это также может повысить уровень химического вещества, известного как DHT, которое, как известно, способствует выпадению волос.

Как правило, об выпадении волос не стоит беспокоиться, оно может случиться как с мужчинами, так и с женщинами.

Это может быть вызвано болезнью, стрессом, потерей веса, лечением рака или дефицитом железа.

Иногда это может быть признаком заболевания, поэтому, если вы испытываете внезапную потерю волос или у вас начинают появляться залысины, NHS рекомендует вам проконсультироваться с врачом.

"Врач должен определить причину выпадения волос, посмотрев на ваши волосы. Сообщите им, влияет ли выпадение волос на ваше самочувствие, и спросите, какие методы лечения доступны ", - добавляет сайт.

Выпадение волос, известное с медицинской точки зрения как алопеция, довольно распространено.

По оценкам, например, около 40 процентов женщин в возрасте 70 лет и старше страдают облысением по женскому типу.

Методы лечения выпадения волос включают инъекции стероидов и кремы, а также иммунотерапию.

Некоторые люди также предпочитают пересадку волос, когда волосы удаляются с затылка и перемещаются на участки истончения.

Некоторые парики доступны в NHS, но вам, возможно, придется заплатить, если вы не имеете права на финансовую помощь.

Если выпадение волос вызывает у вас страдания, ваш терапевт может помочь вам получить консультацию.