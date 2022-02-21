Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путем

Сделать волосы крепкими можно естественным путем / коллаж depositphotos.com, Instagram

Если вы начали замечать, что на вашей щетке остается все больше волос, то диагноз однозначен: ваши волосы выпадают ненормально.

Только не спешите глотать таблетки, которые должны вернуть вашей шевелюре былую красоту. Чрезмерное выпадение волос может иметь несколько причин: гормоны, стресс, старение, питание, и у вас есть шанс спасти ситуацию и сделать волосы крепкими естественным путем.

В частности, для ускорения процесса роста волос можно делать массаж с такими маслами, как кокосовое масло (может проникать в кожу головы) и касторовое масло, известное своим положительным влиянием на рост ногтей и волос.

Существуют также натуральные средства на основе трав и специй, которые "заряжают" корни волос питательными веществами и, следовательно, оптимизируют их рост.

Обратите внимание на крапиву - она предотвращает выпадение волос и устраняет проблемы с перхотью. Высокое содержание витаминов (В, С и Е) уменьшает вредное воздействие свободных радикалов. Крапива также угнетает чрезмерную выработку жира и стимулирует циркуляцию ткани волос, обеспечивая блеск и силу.

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Если хотите укрепить волосы в домашних условиях, то не забывайте о корице - она стимулирует кровообращение волосяных фолликулов, что способствует непревзойденному блеску. Антисептические свойства корицы предотвращают заболевания кожи головы, устраняя бактерии и другие микроорганизмы, способствующие выпадению волос.

Укрепить волосы можно в домашних условиях / Instagram

Еще одним надежным помощником для вас может стать розмарин - его чаще всего советуют для роста волос. Кроме того, розмарин предотвращает преждевременное появление седых волос. Ежедневное ополаскивание головы водой с розмарином оживляет цвет темных волос и придает объем.

Питание и выпадение волос

Внешний уход важен для предотвращения выпадения волос, но для оптимального результата важно также действовать изнутри, выбирая продукты, богатые омега-3, белком, железом, цинком и кремнием.

Среди продуктов, способствующих здоровью ваших волос, можно назвать: жирную рыбу (сардины, сельдь, скумбрия, анчоусы), хлеб грубого помола, яйца, чечевицу, брокколи и красный перец.

Для волос полезны продукты, богатые омега-3, белком, железом, цинком и кремнием / ua.depositphotos.com

Продукты, богатые цинком: тыквенные семена, свежие устрицы, бразильские орехи, яйца.

Хорошими источниками кремния являются огурцы, манго, зеленые овощи, фасоль, сельдерей, клубника и спаржа.

Какое масло полезно при выпадении волос

Важно понимать, что волосы такие же, как мы: иногда они испытывают жажду, а порой они голодны! Таким образом, питание и увлажнение – это два разных действия, и без них волосам очень плохо.

Для питания волос используйте масла - кокосовое, авокадо, масло манго или масло ши. Не бойтесь делать масляные ванночки – главное, следите за дозой, которую рекомендуют использовать.

Для увлажнения волос можно использовать очень доступные средства, например, гель алоэ вера.

Кокосовое масло глубоко питает волосы. Это идеальное масло для устранения нехватки натуральных масел, связанных с ежедневным воздействием токсинов и шампуней.

Кокосовое масло глубоко питает волосы / ua.depositphotos.com

Оливковое масло содержит антиоксиданты, помогающие бороться с выпадением волос.

Касторовое масло содержит питательные вещества, питающие и укрепляющие волосы для здорового и быстрого роста.

Масло жожоба не проникает в волосы, однако оно "запечатывает" волосяную луковицу и поддерживает ее увлажнение, предотвращая высыхание и блокировку кожного сала у корней.

Масло розмарина – лучшее масло для активации роста волос. Оно расширяет кровеносные сосуды и стимулирует деление клеток, что способствует росту волосяных фолликулов.

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