УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путем

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 февраля 2022, 06:02

Если хотите укрепить волосы в домашних условиях, то не забывайте о корице - она стимулирует кровообращение волосяных фолликулов. Но не только!

Сделать волосы крепкими можно естественным путем / коллаж depositphotos.com, Instagram

Если вы начали замечать, что на вашей щетке остается все больше волос, то диагноз однозначен: ваши волосы выпадают ненормально.

Только не спешите глотать таблетки, которые должны вернуть вашей шевелюре былую красоту. Чрезмерное выпадение волос может иметь несколько причин: гормоны, стресс, старение, питание, и у вас есть шанс спасти ситуацию и сделать волосы крепкими естественным путем.

В частности, для ускорения процесса роста волос можно делать массаж с такими маслами, как кокосовое масло (может проникать в кожу головы) и касторовое масло, известное своим положительным влиянием на рост ногтей и волос.

Существуют также натуральные средства на основе трав и специй, которые "заряжают" корни волос питательными веществами и, следовательно, оптимизируют их рост.

Обратите внимание на крапиву - она предотвращает выпадение волос и устраняет проблемы с перхотью. Высокое содержание витаминов (В, С и Е) уменьшает вредное воздействие свободных радикалов. Крапива также угнетает чрезмерную выработку жира и стимулирует циркуляцию ткани волос, обеспечивая блеск и силу.

Реклама

Если хотите укрепить волосы в домашних условиях, то не забывайте о корице - она стимулирует кровообращение волосяных фолликулов, что способствует непревзойденному блеску. Антисептические свойства корицы предотвращают заболевания кожи головы, устраняя бактерии и другие микроорганизмы, способствующие выпадению волос.

Стрижка итальянский боб 2022
Укрепить волосы можно в домашних условиях / Instagram

Еще одним надежным помощником для вас может стать розмарин - его чаще всего советуют для роста волос. Кроме того, розмарин предотвращает преждевременное появление седых волос. Ежедневное ополаскивание головы водой с розмарином оживляет цвет темных волос и придает объем.

Питание и выпадение волос

Внешний уход важен для предотвращения выпадения волос, но для оптимального результата важно также действовать изнутри, выбирая продукты, богатые омега-3, белком, железом, цинком и кремнием.

Среди продуктов, способствующих здоровью ваших волос, можно назвать: жирную рыбу (сардины, сельдь, скумбрия, анчоусы), хлеб грубого помола, яйца, чечевицу, брокколи и красный перец.

продукты
Для волос полезны продукты, богатые омега-3, белком, железом, цинком и кремнием / ua.depositphotos.com

Продукты, богатые цинком: тыквенные семена, свежие устрицы, бразильские орехи, яйца.

Хорошими источниками кремния являются огурцы, манго, зеленые овощи, фасоль, сельдерей, клубника и спаржа.

Какое масло полезно при выпадении волос

Важно понимать, что волосы такие же, как мы: иногда они испытывают жажду, а порой они голодны! Таким образом, питание и увлажнение – это два разных действия, и без них волосам очень плохо.

Для питания волос используйте масла - кокосовое, авокадо, масло манго или масло ши. Не бойтесь делать масляные ванночки – главное, следите за дозой, которую рекомендуют использовать.

Для увлажнения волос можно использовать очень доступные средства, например, гель алоэ вера.

Кокосовое масло глубоко питает волосы. Это идеальное масло для устранения нехватки натуральных масел, связанных с ежедневным воздействием токсинов и шампуней.

кокосовое масло
Кокосовое масло глубоко питает волосы / ua.depositphotos.com

Оливковое масло содержит антиоксиданты, помогающие бороться с выпадением волос.

Касторовое масло содержит питательные вещества, питающие и укрепляющие волосы для здорового и быстрого роста.

Масло жожоба не проникает в волосы, однако оно "запечатывает" волосяную луковицу и поддерживает ее увлажнение, предотвращая высыхание и блокировку кожного сала у корней.

Масло розмарина – лучшее масло для активации роста волос. Оно расширяет кровеносные сосуды и стимулирует деление клеток, что способствует росту волосяных фолликулов.

Читайте также:

viber
выпадение волос
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушФинансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой куш "Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видом Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyРоссия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign Policy Путину грозит дворцовый переворот: эксперт назвал сроки развязки ситуации вокруг УкраиныПутину грозит дворцовый переворот: эксперт назвал сроки развязки ситуации вокруг Украины Разрабатывают планы боев: командиры РФ получили приказ на вторжение - CBSРазрабатывают планы боев: командиры РФ получили приказ на вторжение - CBS
06:02

Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путем

05:40

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

05:28

"Будапешт" + Турция и Китай или пересмотр Россией границ: политик предупредил УкраинуВидео

05:03

Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минутВидео

04:47

Станут везунчиками месяца: гороскоп на март 2022 для РаковВидео

Реклама
04:22

Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании

03:50

Армада у границ: РФ развернула против Украины 75% своих обычных войск — CNNВидео

03:15

Как супермаркеты "кормят" украинцев ядовитой просрочкойВидео

02:51

Под 40 гривен за килограмм: в Украине рекордно подорожал лукВидео

02:20

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

01:45

Врач назвал чудо-продукты, которые помогаю предотвратить тревогуВидео

01:16

Зубная паста для комнатных растений: как приготовить необычное и эффективное удобрение для цветов

00:51

Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыВидео

00:07

Байден провел срочное заседание Совета национальной безопасности по ситуации в УкраинеВидео

20 февраля, воскресенье
23:56

Голос країни-12 - 5 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

23:55

"Приходит первая любовь, когда тебе всего пятнадцать": рецензия на фильм "Лакричная пицца"Видео

23:47

Весна наступает: в Украине потеплеет до +11Видео

23:14

Эвакуированные жители ОРДЛО массово возвращаются обратно - РезниковВидео

22:49

"Сексуальные неврозы чужих родителей": рецензия на фильм "Фантазии для взрослых"Видео

Реклама
22:20

Поедут в Заполярье: "беженцам" из ОРДЛО предложили новое "укрытие" в РоссииВидео

22:14

"Нет войне с Украиной": в РФ участников антивоенного митинга скрутила полицияВидео

21:57

"Мы не хотим ничего захватывать": посол России в США признал Донецк и Луганск украинской территориейВидео

21:34

Ни одной ударной группировки РФ у границ Украины нет - РезниковВидео

21:19

"Это для тебя, Украина! Оставайся сильной": в Финляндии посвятили победу над РФ по хоккею УкраинеВидео

20:34

На фоне обострения на Донбассе украинским военным поднимут зарплаты: сколько будут получатьВидео

20:00

Сразу три известные авиакомпании отменили полеты в УкраинуВидео

19:58

Разрабатывают планы боев: командиры РФ получили приказ на вторжение - CBSВидео

19:25

Запад уже понял, что имеет дело просто с шизофреникоммнение

19:19

Буханка хлеба за 30 гривен: украинцам назвали причину резкого подорожанияВидео

19:06

Прямое попадание: на Луганщине враг уничтожил авто украинской стороны СЦККВидео

18:55

Газа нет, а платежки приходят: украинцев разозлили нелепые "долги"Видео

18:34

"У нас есть общий враг": в эфире грузинского телеканала мощно поддержали УкраинуВидео

18:24

Обстрел людей с БПЛА: оккупанты готовят новые фейки - разведкаВидео

18:16

Угроза России решила все вопросы: Нидерланды передумали и поставят Украине оружие

18:07

Будет только по-моему: названы самые большие эгоисты гороскопа

17:49

"Выкинули людей из своих квартир и бросили в палатках": "беженцы" с Донбасса в слезах ночуют в полеВидео

17:31

Вето Путина по Украине в НАТО не пройдет: США поставили резкое условие России

17:26

Прекращение огня на Донбассе: Макрон и Путин договорились о саммите по безопасностиВидео

17:06

"Спасения" в России ищут не все: люди отказываются покидать "ЛДНР"Видео

Реклама
16:58

Обвинения в невыполнении "Минска": у Зеленского резко ответили КремлюВидео

16:53

Астролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиакаВидео

16:51

Артиллерия среди жилых домов и фейки: Резников рассказал о наглых провокациях на ДонбассеВидео

16:47

Ракетные учения и угрозы Украине: в ЕС пригрозили России жестким ударом

16:45

Украина вызвала США, РФ и Британию на разговор по "Будапешту": требует четких гарантий безопасности

16:35

7 несравненных вещей, о покупке которых вы никогда не пожалеете

16:31

Смартфоны для вакцинированных: украинцам светят Samsung или Xiaomi - СМИВидео

16:19

Вкуснее не придумаешь: простой пирог к чаю за 15 минутВидео

15:47

"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах

15:35

Должны быть на каждой кухне: какие травы и приправы привлекают удачу и помогают разбогатетьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять