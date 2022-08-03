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Выпадают волосы и можно умереть: какие кабачки есть нельзя

3 августа 2022, 00:28

Кабачок, который выращенный определенным образом, может нести в себе серьезную угрозу.

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Кабачок может быть как полезным, так и опасным для здоровья. Фото Pixabay

Возможно, вы раньше не слышали слова Кукурбитацин, но, скорее всего, вы уже ели его раньше. Тыквенные — это семейство тыквенных цветковых растений, в которое входят огурцы, дыни, кабачки и тыквы, которые могут быть вкусными и полезными продуктами для вашего рациона. Тем не менее, они также могут быть не пригодными в пищу и сделать вас очень больным, если вы не будете осторожны.

Чем опасны кабачки

Кабачок может содержать токсичное соединение под названием кукурбитацин Е., которое может вызвать отравление, также известное как синдром токсического кабачка (не путать с синдромом токсического шока) у людей, которые его едят.

В отчете за март 2018 года, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации, рассказывается о двух французских женщинах, которые сильно заболели и испытали сильное выпадение волос после несвязанных случаев отравления кабачком.

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Впрочем, нет необходимости избавлять вашу кухню от всех кабачков или огурцов. Хотя это может быть довольно серьезно, случаи отравления кабачком также очень редки. Изучение того, как это происходит, как этого избежать и что делать, если вы когда-нибудь заболеете синдромом токсического кабачка, может помочь вам защитить себя и свою семью.

Как кабачок становится токсичным: какой вред от кабачков

Растения семейства тыквенных производят токсин кукурбитацин в качестве естественной защиты от насекомых. В то время как дикие тыквы, огурцы и другие тыквенные культуры могут содержать значительное количество кукурбитацина, культивируемые сорта обычно содержат такое небольшое количество, что оно не влияет на человека.

"Дикие кабачки содержат относительно большие концентрации кукурбитацина и очень горькие", — сказал селекционер овощей из Орегонского государственного университета Джим Майерс. "В то время как их домашние родственники, которых мы выращиваем в саду и покупаем в магазине, имеют меньшее, но различное количество горького соединения".

Перекрестное опыление с дикими растениями, а также некоторые виды стресса во время роста, такие как недостаток воды или плохое удобрение, являются одними из факторов, которые, как считается, вызывают повышение уровня кукурбитацина в кабачке и других продуктах.

Как избежать синдрома токсического кабачка

Вы, вероятно, можете определить плохой овощ, когда попробуете его, так как растения с высокой концентрацией кукурбитацина чрезвычайно и неприятно горькие. Если вы откусили кабачок и почувствовали неприятный привкус, выплюньте его и перестаньте есть. Съедая даже несколько кусочков, вы можете сильно заболеть и испытать ужасные побочные эффекты.

Поскольку перекрестное опыление является фактором, способствующим высокой концентрации кукурбитацина, не ешьте кабачок, с которым вы не знакомы. Например, если в вашем саду растут дикие кабачки, которые вы не сажали, или вы также выращиваете декоративные тыквы и кабачки вместе с "домашними" - не ешьте их.

Симптомы синдрома токсического кабачка

Если вы съели хотя бы несколько кусочков очень горькой тыквы, кабачка, огурца или другого представителя семейства тыквенных, обратите внимание на следующие симптомы:

  • Боль в животе
  • Диарея
  • Тошнота
  • Рвота
  • Головокружение в положении стоя

Кроме того, через несколько недель после отравления куркурбитацином может произойти значительное выпадение волос. Две женщины, упомянутые в отчете JAMA, испытали выпадение волос на голове и теле, и потребовалось несколько месяцев, чтобы они отрасли заново. Однако исследования заявили, что это первые известные случаи выпадения волос, вызванные отравлением кабачком.

Как выбрать хорошие кабачки

Плохой кабачок легко узнать по тусклой и безжизненной кожуре. Не ешьте кабачок, если он покрыт гнилыми пятнами или гнилью. Овощ может казаться мягким, а кожица может быть морщинистой или сморщенной. Если вы нарежете плохой кабачок, внутренняя мякоть может быть волокнистой и наполненной крупными семенами.

Лечение отравления кабачком

В большинстве случаев отравление кабачком протекает так же неприятно, как и другие случаи пищевого отравления. Однако в 2015 году мужчина из Германии умер, а его жена была госпитализирована после того, как съела значительное количество токсичных кабачков в рагу.

Обратитесь за медицинской помощью, если вы обезвожены, испытываете чрезмерную боль или головокружение, испытываете постоянные проблемы с желудком или считаете, что съели более одного или двух кусочков пищи, содержащей большое количество кукурбитацина.

здоровье
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