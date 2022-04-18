Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

Важно помнить, что все это рано или поздно закончится / Фото Reuters

Большинство украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные места, чтобы спасти себя и своих детей от нападения России.

По информации телеграмм-канала "Психологічна допомога" и психолога Галины Волошиной, однако, даже находясь в относительной безопасности, тревожные мысли не покидают: "А что же дальше?", "Я не знаю языка и рядом нет знакомых, как быть?", "А как там мои близкие, оставшиеся в Украине?", "Вернусь ли я домой?" и тому подобное.

Человек, вынужденно мигрировавший, имеет определенные психологические особенности, выражающиеся в специфическом мировосприятии, подавленности психических функций, наличии психологического травмирования (синдром свидетеля).

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В такой момент человек может оказаться один на один с кризисом идентичности, то есть он не в силах принять новую реальность или, если принял его, не может адаптироваться к этому.

Такому состоянию характерны:

неадекватная самооценка;

потеря перспективы и проблемы с планированием;

отсутствие ощущения полной безопасности;

повышенный уровень пессимизма, сдерживать эмоции становится труднее;

изменение социальной активности;

появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения.

Необходимо понять, что это нормальная реакция нашего организма в период продолжительного стресса.

Однако психическое напряжение долгое время может не покидать человека. Поскольку человек убежден в том, что не может контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и реализовать их.

Поэтому для улучшения своего внутреннего эмоционального состояния и ускорения адаптации к новым условиям рекомендуется:

принять ситуацию и новые обстоятельства, поймите, что так будет не всегда, и война точно закончится;

ваши эмоции это окей, потому что это нормальная реакция на ненормальные длительные обстоятельства;

если есть необходимость, то запишитесь на местные языковые курсы;

найдите местные интернет-паблики, чтобы быть в курсе событий города, где вы проживаете;

старайтесь больше бывать на свежем воздухе – это и для здоровья полезно, и так быстрее познакомитесь с местностью;

уделяйте время себе (физические активности, занятия творчеством, медитации и др.);

если есть возможность, помогайте другим (соседям или близким, или вообще незнакомым людям);

не откладывайте планировку (начните сначала с планов в день, затем на неделю и т. д.);

исследуйте свои эмоции и ощущения (можно попробовать вести дневник эмоций).

Ранее психолог рассказала, что волнение – это прежде всего нервное состояние человека. Также это понятие означает мысли, которые наполняют человека тревожностью за будущее и не дают покоя.