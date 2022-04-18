Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

Важно в такие моменты вести здоровый образ жизни.
Большинство украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные места, чтобы спасти себя и своих детей от нападения России.
По информации телеграмм-канала "Психологічна допомога" и психолога Галины Волошиной, однако, даже находясь в относительной безопасности, тревожные мысли не покидают: "А что же дальше?", "Я не знаю языка и рядом нет знакомых, как быть?", "А как там мои близкие, оставшиеся в Украине?", "Вернусь ли я домой?" и тому подобное.
Человек, вынужденно мигрировавший, имеет определенные психологические особенности, выражающиеся в специфическом мировосприятии, подавленности психических функций, наличии психологического травмирования (синдром свидетеля).
Читайте такжеКак не срываться на детей: психологи рассказали, что делать выгоревшим родителям
В такой момент человек может оказаться один на один с кризисом идентичности, то есть он не в силах принять новую реальность или, если принял его, не может адаптироваться к этому.
Такому состоянию характерны:
- неадекватная самооценка;
- потеря перспективы и проблемы с планированием;
- отсутствие ощущения полной безопасности;
- повышенный уровень пессимизма, сдерживать эмоции становится труднее;
- изменение социальной активности;
- появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения.
Необходимо понять, что это нормальная реакция нашего организма в период продолжительного стресса.
Однако психическое напряжение долгое время может не покидать человека. Поскольку человек убежден в том, что не может контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и реализовать их.
Поэтому для улучшения своего внутреннего эмоционального состояния и ускорения адаптации к новым условиям рекомендуется:
- принять ситуацию и новые обстоятельства, поймите, что так будет не всегда, и война точно закончится;
- ваши эмоции это окей, потому что это нормальная реакция на ненормальные длительные обстоятельства;
- если есть необходимость, то запишитесь на местные языковые курсы;
- найдите местные интернет-паблики, чтобы быть в курсе событий города, где вы проживаете;
- старайтесь больше бывать на свежем воздухе – это и для здоровья полезно, и так быстрее познакомитесь с местностью;
- уделяйте время себе (физические активности, занятия творчеством, медитации и др.);
- если есть возможность, помогайте другим (соседям или близким, или вообще незнакомым людям);
- не откладывайте планировку (начните сначала с планов в день, затем на неделю и т. д.);
- исследуйте свои эмоции и ощущения (можно попробовать вести дневник эмоций).
Ранее психолог рассказала, что волнение – это прежде всего нервное состояние человека. Также это понятие означает мысли, которые наполняют человека тревожностью за будущее и не дают покоя.