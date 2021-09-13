Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

Выходные в октябре 2021 / goodfon.ru

Сколько выходных дней подарит второй осенний месяц, и какой праздник принесет украинцам длинные выходные, разбирался Главред.

Выходные в октябре 2021 в Украине: когда и сколько

В октябре 31 календарный день, из которых 20 – рабочих и 11 выходных. Этот месяц принесет один государственный праздник, который подарит два дополнительных выходных. Подробнее, читайте в материале: Когда День защитника Украины в 2021 году: дата, будет ли выходной.

Так, отдыхать украинцы будут 11 дней: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30, 31 октября.

День защитников и защитниц Украины выпадает на 14 октября – четверг. Это государственный праздник с выходным днем. Соответственно он подарит украинцам длинные выходные: 14, 15, 16, 17 октября. 15 октября – рабочий день пятницы переносится на субботу – 23 число.

Праздники в октябре: День учителя, День защитника Украины или День освобождения Украины от фашистских захватчиков

В октябре есть повод отметить несколько профессиональных праздников и поздравить всех причастных.

3 октября – День учителя ( День работников образования).

4 октября – Международный день врача.

5 октября – Всемирный день учителей.

8 октября – День юриста.

10 октября – День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

14 октября – День защитника Украины, День Украинского казачества.

16 октября – День анестезиолога.

17 октября – День работников пищевой промышленности.

23 октября – День рекламиста (Дeнь работников рекламы).

25 октября – День маркетолога.

28 октября – День освобождения Украины oт фашистских захватчиков.

29 октября – Дeнь работников службы вневедомственной охраны.

31 октября – День автомобилиста и дорожника; День Черного моря.

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Православные праздники в октябре

Во втором месяце осени православные христиане отметят несколько важных религиозных праздников среди которых Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (6 октября), Покров Пресвятой Богородицы (14 октября), память блаженного Андрея, Христа ради юродивого (15 октября).