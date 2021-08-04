Когда День Независимости в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы

День Независимости Украины 2021 / do.gov.ua

Последний месяц лета принесет украинцам сразу 10 выходных дней, два из которых – по случаю праздника Дня Независимости Украины.

В этом году Украина отмечает юбилей Независимости – 30 лет. В программе празднования – масштабный парад на Крещатике и Майдане Независимости, а также демонстрация военной морской техники на Киевском речном вокзале.

День Независимости Украины 2021: какого числа

На протяжении трех десятилетий дата Дня Независимости остается неизменной – 24 августа. В этот день в 1991 году президией Верховной Рады УССР был провозглашен Акт независимости Украины, который обозначал страну как независимое суверенное государство.

Выходные на День Независимости: сколько дней отдыхаем

День Независимости Украины в 2021 году приходится на вторник, 24 августа. Государственный праздник подарит нам длинные выходные: 21, 22, 23, 24 августа.

В дни празднования 30-летия Независимой Украины во многих городах будут проходить праздничные концерты, флешмобы, ярмарки. По всей стране пройдет около 150 торжественных мероприятий. Длинный уикенд – это отличная возможность отправиться в маленькое путешествие по Украине или провести эти дни в кругу семьи. О всех выходных последнего летнего месяца читайте в нашем материале: Выходные в августе 2021.

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День Независимости 2021: парад и программа мероприятий

23 августа, в рамках празднования юбилея Украины, состоится Крымская платформа. Мероприятие посетят представители Литвы, Польши, Латвии, США, Эстонии, Великобритании. На нем будут обсуждаться вопросы безопасности и прав жителей Крымского полуострова.

Масштабный парад военной техники пройдет 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости. На Михайловской площади продемонстрируют новейшие образцы военной техники. На Киевском речном вокзале и Трухановом острове можно полюбоваться парадом морской техники.