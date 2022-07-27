Выезд за границу военнообязанных 2022: кому могут разрешить уехать из Украины

Наказания для военнообязанных, которые не вернулись в Украине после объявления военного положения, пока не будет / Коллаж УНИАН

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Выезд за границу военнообязанных, кроме отдельных категорий, предусмотренных законодательством, фактически запрещен. Покидать территорию страны нельзя большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в Верховной Раде появилось два законопроекта – №7484-1 и №7484-2, в случае принятия которых будут расширены категории граждан, получающих право на законное пересечение границы.

Выезд за границу военнообязанных – законопроект 7484 1

В Верховной Раде 30 июня был зарегистрирован проект закона №7484-1, направленный на предоставление права на выезд из Украины еще нескольким категориям мужчин. Законопроектом предлагается внести ряд изменения в действующие законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

За границу могут выпустить новые категории военнообязанных украинцев / УНИАН

Кто сможет выехать за границу по закону 7484 1

Военнообязанные мужчины, у которых двое детей до 14 лет

Мужчины, у которых один ребенок до 14 лет и беременная супруга

Мужчины, на содержании которых ребенок до 3 лет

Мужчина призывного возраста, у которого один ребенок, возрастом до 18 лет, если он сам воспитывает его без жены

Мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет

Военнообязанные для участия в тренировочных сборах и международных соревнованиях

Моряки, у которых есть рабочее место, но сейчас их заменяют специалисты их других государств

Владельцы, совладельцы недвижимости или бизнеса, у которых присутствует документ, подтверждающий право на постоянное проживание в других странах

Лица, подлежащие призыву, у которых есть официальное подтверждение об их трудоустройстве в других государствах

Военнообязанные мужчины, у которых есть действующие, в том числе, спортивные контракты

Граждане, у которых есть договора с заказчиками из других стран на предоставление IT или других консультационных услуг.

Законопроекти 7484 1 и 7484 2 - когда примут

В настоящее время зарегистрировано два законопроекта - №7484-1 и №7484-2. Первый находится в Верховной Раде с 30 июня, второй – с 6 июля. На данный момент оба документа изучают в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки и других комитетах.

Главный комитет не позднее, чем в течение 30 дней, примет решение о целесообразности включения одного из законопроектов в повестку дня. Если документы окажутся в повестке, за них будут голосовать депутаты. Для принятия законопроекта за основу и в целом (первое и второе чтение), его должно поддержать хотя бы простое парламентское большинство – 226 народных избранников.

Для большинства военнообязанных мужчин в Украине выезд за границу запрещен / Фото УНИАН

Если выехал за границу и не вернулся – что будет?

В Раде 17 мая появился законопроект №7381. Тогда парламентариям предлагали принять документ, согласно которому военнообязанные лица, выехавшие за пределы Украины после начала полномасштабного военного вторжения России, могли быть лишены гражданства. Однако в ВР передумали его рассматривать.

Вопрос интересует многих украинцев, которые до того, как началась война, находились на заработках за границей и не вернулись после объявления военного положения и мобилизации. Государство не может привлечь таких граждан к административной или уголовной ответственности за невозвращение домой, поскольку подобных ограничений нет в украинских законах.