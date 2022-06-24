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Выезд мужчин за границу 2022: кто может уехать из Украины во время военного положения

24 июня 2022, 05:30

Выехать за границу в военное время из Украины получили право некоторые военнообязанные лица, которые смогут документально подтвердить свой статус.

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Временно выехать из Украины разрешили водителям, спортсменам и некоторым работникам железнодорожных предприятий / Фото УНИАН

Выезд военнообязанных мужчин за границу запретили в Украине после 24 февраля, когда президент Владимир Зеленский своим указом объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Война со страной-агрессором продолжается, поэтому мероприятия продлили до 23 августа 2022 года. Запрет на выезд мужчин за кордон в возрасте от 18 до 60 лет распространяется на всех военнообязанных, которые по здоровью пригодны к военной службе. Временно покинуть территорию Украины могут только представители некоторых категорий мужчин

Военнообязанным мужчинам разрешили выезд за границу

Кабинет министров Украины 20 мая 2022 года внес изменения в правила пересечения государственной границы украинскими гражданами. Государство расширило список категорий, которым можно покидать страну во время военного положения.

Кому из военнообязанных мужчин можно выехать из Украины

Правительство своим постановлением №615 разрешило выезд из страны во время военного положения следующим категориям лиц:

водителям, которые перевозят медицинские и гуманитарные грузы для Вооруженных сил Украины, других военных структур и украинцев, если у них есть соответствующие документы и подтверждена цель поездки. Разрешено выезжать не более чем на 30 дней;

водителям компаний, у которых есть лицензия на перевозку пассажиров и транспортировку грузов за границу. Им можно покидать страну максимум на 45 дней;

работникам железнодорожных предприятий, которые обеспечивают работу железнодорожных путей. Выехать из Украины им можно на 6 месяцев;

Фура
Выехать за границу военнообязанный может, если он везет гуманитарные грузы / УНИАН

спортсменам, тренерам, судьям и спортивным специалистам, которые находятся в штате национальных сборных Украины по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, и видам спорта лиц с инвалидностью. Людям, для которых спорт является профессиональной деятельностью, можно уехать не более чем на 30 дней, однако не менее чем на период проведения мероприятия, на которое они отправились;

Срок их поездки может быть продлен, если они отправляются на спортивное мероприятие в другую страну, а его старт будет дан в течение 10 рабочих дней после того, как закончится другое соревнование.

Удостоверение об отсрочке от призыва

Поможет выехать за границу и удостоверение об отсрочке от призыва по мобилизации. Мужчина может получить бронь от предприятия, учреждения или организации, которые определены постановлением Кабинета министров.

Чтобы отправиться за границу, нужно взять с собой несколько документов. Речь идет об удостоверении об отсрочке (самой бронью является выписка из Министерства экономики), документе о командировке (это может быть выписка из командировочного приказа, письмо в Госпогранслужбы от руководителя о выполнении подчиненным обязанностей за рубежом), уведомление о зачислении гражданина на специальный военный учет.

Граница
На границе потребуют удостоверение об отсрочке от призыва по мобилизации / УНИАН

Для получения отсрочки следует прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так теперь называются военкоматы), уточнить данные о своей личности, пройти медицинскую комиссию, чтобы в итоге получить запись в учетное дело.

Статья 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предполагает получение отсрочки от военной службы, также, к примеру, по семейным обстоятельствам. У мужчины может быть на иждивении человек с инвалидностью. Он может быть отцом-одиночкой, или воспитывать троих и более детей. Мужчина должен явиться в военкомат и передать документы, на базе которых может быть предоставлена отсрочка.

Как проверить, если ли запрет на выезд за границу 2022

Чтобы узнать, нет ли в отношении гражданина запрета на выезд за границу, лучше всего написать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Почтовый адрес – город Киев, улица Владимирская 26, индекс 01601.

Запрос можно подать лично, отдав письмо канцелярии, либо же послать его на почту. Обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, место проживания/пребывания, и данные документа личности. Можно указать и адрес, куда будет отправлен ответ.

Получить информацию человек может относительно себя. Сведения о другом гражданине могут быть переданы в случае подтверждения этим человеком права на передачу информации конкретному лицу. Также могут потребовать документ о праве автора запроса получать информацию относительно данного лица.

Граница 2
Запрет на выезд за границу может лишить возможности поездки / УНИАН

Можно проверить информацию о себе в сервисе Опендатабот. Там можно узнать, находитесь ли вы в реестре должников по алиментам, реестре налоговых долгов и реестре лиц, которых разыскивают правоохранители.

военное положение Госпогранслужба госграница мобилизация в армию новости Украины
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