УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

20 февраля 2023, 19:00
Расскажем, как победить линьку и чем вычесать кота в домашних условиях.
Как правильно вычесывать шерсть кошки
Как правильно вычесывать шерсть кошки / ua.depositphotos.com

С приближением весны домашние питомцы начинают активно линять. Этот процесс доставляет множество неудобств для владельцев животных, так как шерсть появляется всюду. Также линька требует особого ухода за самим животным. Решить проблему поможет вычесывание котов, кошек и собак. Предлагаем интересные решения, как правильно вычесывать шерсть кошки.

Вычесать кота: причины делать это регулярно

Владельцам домашних животных с короткой и длинной шерстью рекомендуется проводить вычесывание регулярно, независимо от периода линьки животных. Это нужно, чтобы убирать лишние волоски. Особенно актуально это для кошек, которые тщательно вылизывают свою шубку.

Все выпавшие волоски накапливаются в желудке, скатываются там в комки, а затем животные рвут шерстью. Данный процесс естественен, но может привести к сложностям с желудочно-кишечным трактом, чтобы защитить любимца его нужно вычесать лишний раз. В процессе линьки – весной и осенью такую процедуру нужно проводить ежедневно. Это ускорить избавление от выпадающих волосков и подшёрстка, а также избавит хозяев от шерсти на одежде, мебели и коврах.

видео дня

Как правильно вычесывать шерсть кошки

Многие владельцы отмечают, что не так просто вычесать кота или кошку, которые сопротивляются, вырываются и царапаются. Причиной такой нелюбви даже к самым мягким щеткам является отсутствие привычки животного. Приучать к вычесыванию нужно с раннего детства.

Однако специалисты дают несколько рекомендаций, как вычесать кота, если он не дается:

  1. Процедура не должна приносить животному боль, поэтому не стоит сразу же убирать колтуны. В самом начале лучше использовать очень мягкую щетку, наилучшим вариантом будут специальные перчатки или резиновые щетки.
  2. После каждой процедуры животное нужно поощрить "вкусняшкой". Взрослые кот или кошка быстро поймут, что это не страшно и будут ждать награду за очередной клок шерсти на щетке.
  3. Нельзя удерживать животное насильно, чтобы процедура еще больше не напугала.
  4. Начинать вычесывать кота нужно перед кормлением, чтобы после процедуры вознаградить любимца.
  5. Расчесывать шерсть нужно от головы и заканчивать хвостом.

После этого животное будет самостоятельно просить почесать ему спинку и пузико, урчать от удовольствия. Если проблемы с привыканием остались, то на помощь придет грумер. Специалист удалит скатавшуюся шерсть, колтуны, подстрижет ее и вымоет специальными средствами.

Вычесываем кота в домашних условиях

Если линька уже началась и появились колтуны, встает вопрос, чем вычесать кота в домашних условиях. Домашний арсенал не отличается разнообразием, поэтому нужно исходить из того, что есть. Можно использовать щетку или гребень. Главным условием будет выбор животного. Если кошке больше по душе гребень с жесткими зубчиками, то нужно его использовать. Если же животное выбрало мягко щетку, используйте ее. Так вы сможете убрать лишнюю шерсть и доставить удовольствие любимцу.

Кроме того, нельзя забывать о купании. Большинство котов и кошек не любят воду, но она необходима, чтобы удалить остатки шерсти, смыть пыль и жир с кожи. Благодаря купанию ликвидируется благоприятная среда для паразитов.

Каждый владелец может самостоятельно найти лайфхак, как вычесать кота, если он не дается. Главным условием будет найти подход и подходящую расческу, которая приглянется животному. При необходимости можно обратиться к грумеру, который подскажет, чем лучше вычесывать домашнего питомца.

Чем вычесывать кота

Процедура проводится с помощью двух инструментов – гребень или расческа с редкими зубьями, а также щетка, подходящая для ухода за короткой или длинной шерстью питомца. Щетки могут быть из натуральной щетины, а также с металлическими зубьями. Также особое место в уходе занимают фурминаторы, поэтому владельцы интересуются, как вычесывать кота фурминатором. Эта расческа имеет часто посаженные зубья и напоминает грабли. Они бывают разной ширины и позволяют убрать выпадающие волосы и отмершие частички кожи. Исключение составляют случаи, когда у животного уже есть колтуны.

Вам будет интересно:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:00

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

18:45

Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраляВидео

18:34

Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja CatВидео

18:26

"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в УгледарВидео

17:55

Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины ЗападомВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:39

73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

17:35

Россия на этой неделе готовит реванш - ЗеленскийВидео

17:28

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:56

"Точно знаю, что вопрос решен": Резников анонсировал передачу авиации УкраинеВидео

Реклама
16:53

Ворвется ураган: погода в Украине кардинально изменится - синоптикиВидео

16:52

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

16:38

Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен

16:37

США связывались с РФ перед визитом Байдена в Киев – АРВидео

16:33

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

16:26

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

16:15

"Стирать из фильмов научились рожи": Назаров высмеял жалкие попытки РФ убрать неугодных артистов из киноВидео

16:11

"У них более 700 летательных аппаратов": враг готовится к "нестандартным действиям" - ИгнатВидео

16:09

Вадим Машуров досье

15:58

"Устроят хаос": оккупанты готовят нашествие 24 февраля и бой за город Украины - астрологВидео

15:56

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

Реклама
15:51

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:47

Забыл про "бутерброд": Навальный уже признает границы Украины вместе с Крымом

15:27

Для девушек это особо опасно: почему нельзя терпеть, если хочется в туалет

15:16

"У Байдена деменция, его можно угрохать": в РФ жестко истерят из-за приезда Байдена в КиевВидео

15:15

Сочная Настя Каменских засветила аппетитные ножки в ботфортах и колготках-сетке

15:13

Пропагандистка Симоньян рассказала, как оскорбившийся за Галкина Киркоров, униженно приполз извинятьсяВидео

15:05

В Курской области сдетонировали боеприпасы: в блиндаже погибли шестеро солдат РФ

14:35

Новая помощь на 500 млн, танки и мощное оружие: все подробности секретного визита Байдена в КиевФотоВидео

14:33

"Четкий сигнал на болота": Кулеба назвал важную цель визита Байдена в КиевФотоВидео

14:17

"Не могу решить проблему, всё тонет": Пригожин в истерике набросился на генералов РФ

14:03

Осадчая и Горбунов показали подросшего сынаВидео

13:56

"А на Щекавицу поедем?": приезд Байдена в Киев спровоцировал "взрыв" мемов в сетиВидео

13:44

Байден выбрал Киев: появились детали подготовки сенсационного визитаФото

13:42

Гороскоп на завтра 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

13:36

В сказочном замке и с кольцом от Тиффани: Ребел Уилсон сделала предложение своей девушке

13:33

Байден открыто бросил вызов Путинумнение

13:26

Костомаров при смерти: российскому фигуристу стало хужеВидео

13:12

Визит Байдена: Зеленский сделал громкое заявление, появились планы поставки мощного оружияФото

13:11

Как правильно топить жир на смалец: удивительный рецепт сочного объедения

12:55

Цель Путина – стереть Украину с карты, страну ждет тяжелый период – БайденВидео

Реклама
12:39

Украина получит 700 танков и тысячи БМП: Байден сделал мощное заявление в КиевеФото

12:30

Что посадить и положить на могилу: самые неприхотливые цветы, кустарники и деревья

12:29

Месть за позицию: в России отменили все концерты группы Мумий ТролльВидео

12:29

"Шо с лицом, Путин?": у россиян "пригорело" от визита Байдена в УкраинуВидео

12:23

Киркоров раскрыл истинную причину своих разводовВидео

12:18

Умер звезда сериалов цикла "Закон и порядок" Ричард Белзер

11:58

Под вой сирены: опубликованы первые кадры с Байденом в КиевеФотоВидео

11:27

"Готовы помочь": Зеленский предложил Молдове защиту от вероятной агрессии РФ

11:08

Президент США Джо Байден прибыл в Киев – ФейгинВидео

11:03

В Киеве готовят сюрприз для украинцев: в МИД ожидают визита "главных партнеров" УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять