Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

Расскажем, как победить линьку и чем вычесать кота в домашних условиях.

Как правильно вычесывать шерсть кошки / ua.depositphotos.com

С приближением весны домашние питомцы начинают активно линять. Этот процесс доставляет множество неудобств для владельцев животных, так как шерсть появляется всюду. Также линька требует особого ухода за самим животным. Решить проблему поможет вычесывание котов, кошек и собак. Предлагаем интересные решения, как правильно вычесывать шерсть кошки.

Вычесать кота: причины делать это регулярно

Владельцам домашних животных с короткой и длинной шерстью рекомендуется проводить вычесывание регулярно, независимо от периода линьки животных. Это нужно, чтобы убирать лишние волоски. Особенно актуально это для кошек, которые тщательно вылизывают свою шубку.

Все выпавшие волоски накапливаются в желудке, скатываются там в комки, а затем животные рвут шерстью. Данный процесс естественен, но может привести к сложностям с желудочно-кишечным трактом, чтобы защитить любимца его нужно вычесать лишний раз. В процессе линьки – весной и осенью такую процедуру нужно проводить ежедневно. Это ускорить избавление от выпадающих волосков и подшёрстка, а также избавит хозяев от шерсти на одежде, мебели и коврах.

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Как правильно вычесывать шерсть кошки

Многие владельцы отмечают, что не так просто вычесать кота или кошку, которые сопротивляются, вырываются и царапаются. Причиной такой нелюбви даже к самым мягким щеткам является отсутствие привычки животного. Приучать к вычесыванию нужно с раннего детства.

Однако специалисты дают несколько рекомендаций, как вычесать кота, если он не дается:

Процедура не должна приносить животному боль, поэтому не стоит сразу же убирать колтуны. В самом начале лучше использовать очень мягкую щетку, наилучшим вариантом будут специальные перчатки или резиновые щетки. После каждой процедуры животное нужно поощрить "вкусняшкой". Взрослые кот или кошка быстро поймут, что это не страшно и будут ждать награду за очередной клок шерсти на щетке. Нельзя удерживать животное насильно, чтобы процедура еще больше не напугала. Начинать вычесывать кота нужно перед кормлением, чтобы после процедуры вознаградить любимца. Расчесывать шерсть нужно от головы и заканчивать хвостом.

После этого животное будет самостоятельно просить почесать ему спинку и пузико, урчать от удовольствия. Если проблемы с привыканием остались, то на помощь придет грумер. Специалист удалит скатавшуюся шерсть, колтуны, подстрижет ее и вымоет специальными средствами.

Вычесываем кота в домашних условиях

Если линька уже началась и появились колтуны, встает вопрос, чем вычесать кота в домашних условиях. Домашний арсенал не отличается разнообразием, поэтому нужно исходить из того, что есть. Можно использовать щетку или гребень. Главным условием будет выбор животного. Если кошке больше по душе гребень с жесткими зубчиками, то нужно его использовать. Если же животное выбрало мягко щетку, используйте ее. Так вы сможете убрать лишнюю шерсть и доставить удовольствие любимцу.

Кроме того, нельзя забывать о купании. Большинство котов и кошек не любят воду, но она необходима, чтобы удалить остатки шерсти, смыть пыль и жир с кожи. Благодаря купанию ликвидируется благоприятная среда для паразитов.

Каждый владелец может самостоятельно найти лайфхак, как вычесать кота, если он не дается. Главным условием будет найти подход и подходящую расческу, которая приглянется животному. При необходимости можно обратиться к грумеру, который подскажет, чем лучше вычесывать домашнего питомца.

Чем вычесывать кота

Процедура проводится с помощью двух инструментов – гребень или расческа с редкими зубьями, а также щетка, подходящая для ухода за короткой или длинной шерстью питомца. Щетки могут быть из натуральной щетины, а также с металлическими зубьями. Также особое место в уходе занимают фурминаторы, поэтому владельцы интересуются, как вычесывать кота фурминатором. Эта расческа имеет часто посаженные зубья и напоминает грабли. Они бывают разной ширины и позволяют убрать выпадающие волосы и отмершие частички кожи. Исключение составляют случаи, когда у животного уже есть колтуны.

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