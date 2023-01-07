Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородки

Когда пора выбрасывать сковороду - главные правила для любой хозяйки.

Почему все пристает к сковороде - неожиданный ответ / ua.depositphotos.com

Сковородка является одним из главных "орудий" на кухне любой хозяйки. Она - надежный помощник при приготовлении различных блюд.

Однако нередко любимая сковорода, которая долго радовала безотказной службой, неожиданно приходит в негодность. При этом возникает вопрос - как понять что сковорода испортилась. От нее может исходить неприятный запах, а продукты начинают подгорать.

Отметим, что выбор сковород на рынке поистине огромен – от чугунных до антипригарных, от блинниц до гриль-сковородок. Какую из них выбрать, чтобы новая сковородка прослужила долго?

Когда пора выбрасывать сковороду

Давно известен предельный срок службы антипригарных сковородок и форм для запекания и выпечки. Даже изделия с усиленными антипригарными покрытиями не служат дольше периода от 2 до 5 лет (в зависимости от интенсивности использования). При этом сковородки с обычными антипригарными покрытиями не выдерживают срок эксплуатации более 1-2 лет.

Сколько живут сковородки

На живучесть сковородки влияют сразу несколько основных факторов. Среди них – количество циклов использования, а также условия эксплуатации. При этом выполняя основные правила эксплуатации сковородок с антипригарным покрытием, вы можете существенно продлить их срок службы. Обратим внимание на то, что даже бережное отношение не спасет от необходимости периодической замены сковородок. Ведь давно известно, что срок службы дешевых сковородок обычно не превышает даже 5-7 месяцев.

Как понять, что сковорода пришла в негодность

Не является секретом, что практически каждая хозяйка знает "симптомы", которые свидетельствуют о том, что сковородку пора выбрасывать. О выработке ресурса сковородки "сигнализирует" то, что пища на ней начинает буквально "прилипать" даже при добавлении масла. Еще одним фактором является неприятный запах, который начинает издавать сковородка на огне, выработавшая свой ресурс.

Какие сковородки самые долговечные

Несмотря на обилие современных технологий и материалов, наиболее долговечными являются старые-добрые чугунные сковородки. Единственное серьезное условие – за ними необходимо правильно ухаживать и тогда они прослужат даже с десяток лет. Особенность чугунной сковороды – она долго нагревается, однако хорошо сохраняет тепло и равномерно отдает жар по всей рабочей поверхности.

Можно ли выбрасывать сковородки

Следует помнить, что старые сковородки (как и другую металлическую посуду) не стоит выбрасывать с обычным мусором. Не поленитесь сдать их в специальный пункт по сбору вторсырья. Даже если "прибыль" окажется минимальной, вы сделаете свой посильный вклад в программу рециклинга.

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