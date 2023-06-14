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Выбрасывать - преступление: что полезного можно сделать из старого полотенца

Сергей Кущ
14 июня 2023, 15:04 обновлено 14 июня, 15:04
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Возможности использования старых полотенец бесконечны - мы собрали самые интересные.
Что можно сделать из старого полотенца
Что можно сделать из старого полотенца / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Старые полотенца – универсальный материал, который можно использовать для множества полезных и творческих проектов. Вместо того чтобы выбрасывать их, предлагаем несколько идей о том, что можно сделать со старыми полотенцами, чтобы продлить их срок службы и придать им новую жизнь.

Вторая жизнь в кухне

Старые полотенца отлично подходят для использования на кухне. Вы можете нарезать их на меньшие кусочки и использовать в качестве тряпочек для мытья посуды или для вытирания поверхностей. Благодаря хорошей впитываемости, они станут надежными помощниками в борьбе с грязью и пятнами.

Полотенце для пляжа или пикник

Пришло время пляжных приключений или пикников? Вместо покупки нового полотенца вы можете использовать старое. Отрежьте нужный размер и обработайте края, чтобы избежать рассыпания ткани. Таким образом, вы сможете наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о состоянии полотенца.

Сменные пеленки для домашних питомцев

Если у вас есть домашние животные, то старые полотенца могут стать отличной сменной пеленкой для них. Просто нарежьте полотенце на нужный размер и используйте его для лежанки или места, где питомец любит отдыхать. Это удобно и позволяет легко содержать чистоту в доме.

Полотенце для спорта и фитнеса

Если вы занимаетесь спортом, то старое полотенце может стать отличным аксессуаром. Используйте его для вытирания пота во время тренировки или как подстилку для йоги. Так вы сможете воспользоваться преимуществами старого полотенца и сделать свои тренировки еще комфортнее.

Смотрите видео о том, как сохранить полотенце чистым и как часто его стирать:

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