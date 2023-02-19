Выбираем мастера маникюра: 5 признаков специалиста, от которого не захочется уходить

Расскажем, чего не в коем случае не должен делать мастер маникюра.

как найти хорошего мастера маникюра / pexels.com

Женские руки являются визитной карточкой, по которой можно судить о том, как их владелица относится к себе. Поэтому женщины стараются создать красивый маникюр и блеснуть ухоженными руками. Найти мастера маникюра сейчас не составит труда, но вопрос, как отличить хорошего мастера от плохого остается актуальным. Далее мы раскроем секреты, которые помогут вовремя уйти из салона красоты и не навлечь на себя беду.

Хороший мастер маникюра: как отличить

Большинство специалистов, работающих в сфере красоты, стараются показать свои достижения. Это делается с помощью дипломов и сертификатов, а также при помощи портфолио. То есть хороший мастер маникюра отличается от плохого наличием множества фото своих работ, а также наличием прослушанных курсов, которые подтверждаются дипломами или сертификатами.

Также хороший мастер маникюра при клиенте готовит инструменты. Специалист достает их из дезинфектора и индивидуальных бумажных пакетов, а также обрабатывает руки клиентки и свои специальным средством. Обязательным атрибутом любого мастера будут резиновые перчатки. Благодаря этому инфекция не попадет на руки клиентки.

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Хороший мастер маникюра использует инструменты и средства, которые не повредят натуральным ногтям – пилки с абразивностью до 240 единиц, средства для снятия лака без ацетона.

Хороший или плохой мастер: как отличить

Поиск мастера должен быть осознанным, а также женщина должна чувствовать комфорт во время процедуры. Существует 5 критериев, как отличить хорошего мастера маникюра от плохого:

График – хороший мастер имеет плотную запись клиенток на ближайшие дни и к нему просто так сложно попасть. Отзывы – если мастер маникюра ведет страницы в социальных сетях, то там можно увидеть отзывы о его работе. Если большинство клиенток хвалит специалиста, это отличает хорошего мастера маникюра от плохого. Во время процедуры клиентка не чувствует дискомфорта или боли. Если неприятные ощущения присутствуют, нужно подумать, как сменить мастера. В конце процедуры опытный мастер посоветует, как ухаживать за руками, чего нельзя делать после наращивания или нанесения гель-лака. Защита клиентки и себя от инфекции – это достигается благодаря использованию одноразовых расходных материалов, пилочек и палочек для кутикул.

Опираясь на эти критерии, можно ответить на вопрос, как найти хорошего мастера маникюра. Сделать это можно только во время посещения салона красоты и наблюдения за работой. Также не стоит забывать и об атмосфере и ощущениях во время процедуры. Если клиентке комфортно, она чувствует себя расслабленно, мастер работает аккуратно, то вполне возможно, вы нашли своего хорошего мастера маникюра. Также вы сможете разобраться, что нельзя делать мастеру маникюра во время работы.

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