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Вязко и горячо: какая польза от воска и можно ли его есть

20 сентября 2022, 17:33

Воск ‒ вещество довольно-таки полезное, говорят эксперты. Главред собрал всю информацию, которую нужно знать по поводу темы "Какая польза от воска".

Воск
Какая польза от воска и можно ли его есть / https://ua.depositphotos.com/

Воск польза

Благодаря исследованиям в этом веществе обнаружено больше трехсот полезных для человека веществ. Часть из них является биологически активной, как, например, витамин А. Несмотря на продолжение исследований, все еще не установлен точный состав и свойства этого продукта.

Издавна мед и другие продукты пчеловодства использовали в народной медицине. Многие продолжают использовать рецепты, передающиеся из поколения в поколение.

Можно ли есть пчелиный воск? Эксперты отвечают утвердительно. В нем содержатся сорбенты, действующие аналогично активированному углю. Небольшой кусочек воска нужно глотать – он стимулирует железы внутренней секреции, а также улучшает перистальтику кишечника.

Что лечат воском

Он служит основой для многих лечебных и косметических препаратов. Его используют для изготовления лечебных кремов, пластырей, он входит в состав лечебных свечей.

В народной медицине пчелиный воск применяется при лечении волчанки, фурункулеза, ангины, стоматита, пародонтоза, насморка и других болезней. При волчанке, к примеру, применяют мазь из воска и сливочного масла, которая обычно оставляет рубцов.

Можно делать мази, которые помогут с ранами. На небольшом огне нужно вскипятить половину стакана оливкового масла. Туда добавить 50 грамм воска. Полученную мазь остудите и переложите в банку. Храните в холодильнике. Затем, рану промывают перекисью водорода или 10 %-ным спиротовым раствором прополиса, а затем накладывают повязку с мазью на рану.

К слову, знахари и коновалы издревле используют сотовый мед для лечения многих заболеваний. Сотовый мед жуют вместе с сотами, а соты ведь преимущественно и состоят из воска.

Воск

Пчелиный воск польза для кожи

Благодаря своей структуре он плохо впитывается в кожу и образует на ней тонкую защитную пленку. Она защищает кожу от внешних воздействий и задерживает влагу. Это и замедляет процесс обезвоживания и увядания кожи, а также придает ей эластичность и гладкость. В отличие от многих пленкообразующих средств, пчелиный воск имеет крайне важное достоинство ‒ поры на коже от его применения не забиваются.

Пчелиный воск для лица тоже полезен. Дело в том, что натуральный воск обладает неплохими смягчающими, питательными и противовоспалительными свойствами.

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