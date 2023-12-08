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Вы выбросите лопату для снега: чем посыпать сугробы во дворе, чтобы они растаяли на глазах

Лидия Неплях
8 декабря 2023, 17:19
Не стоит посыпать снег солью, она может нанести вред растениям и животным.
Вы выбросите лопату для снега: чем посыпать сугробы во дворе, чтобы они растаяли на глазах
Что хорошо разъедает лед / Коллаж ГлавредЮ фото flickr (oatsy40), dekor.delfi.ee

Зима приносит с собой много снега и льда, создавая красивые, но зачастую опасные ландшафты. Особенно это касается городских условий, где скользкие тротуары и дорожки могут стать причиной несчастных случаев. Неправильный выбор средств для борьбы с гололедом может привести к ненужному воздействию на окружающую среду. А также нанести вред домашним животным и растениям, поэтому Главред делится способами, как посыпать дорожки без вреда.

Безопасные материалы для посыпания снега

Зола: эффективное и экономичное решение для скользких дорожек. Хотя она и окрашивает снег и лед в черный цвет, это значительно уменьшает скольжение. Кроме того, это одно из самых доступных средств.

Кофейная гуща: эффективна для растворения льда и снега. Однако, основной недостаток заключается в необходимости накопления достаточного количества гущи, что может потребовать немало времени и усилий.

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Мраморная крошка: один из самых безопасных и эффективных методов борьбы с гололедом. Она не прилипает к обуви, не разносится по дому и придает эстетический вид дорожкам.

Специальный раствор для оттаивания: можно приготовить, растворив в двух литрах воды от 60 до 100 граммов спирта и добавив 6-10 капель моющего средства. Полив дорожку этим раствором, вы обеспечите безопасность и удобство передвижения.

Биоразлагаемые гранулы: Безопасный для окружающей среды выбор, изготовленный из натуральных компонентов, хотя может быть дороже.

Чем нельзя посыпать снег

При посыпании снега важно избегать использования вредных материалов:

  • Химические реагенты и токсичные вещества: избегайте веществ, токсичных для животных и растений.
  • Стеклянная крошка и острые материалы: они могут вызвать травмы и повредить обувь или шины.
  • Горячая вода: хотя она растапливает снег, замерзая, образует опасную ледяную корку.
  • Металлическая стружка: она опасна для здоровья при контакте с кожей или глазами.
  • Вредные соли: некоторые виды соли могут нанести вред растениям, вызвать коррозию металла и разрушить бетон.
  • Промышленные отходы: их использование может быть опасным из-за токсичных веществ.

Выбор безопасных и экологичных материалов помогает защитить окружающую среду и обеспечить безопасность людей и животных.

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