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Вы точно об этом не знали: девушка показала, как сделать, чтобы пыль не садилась

Елизавета Бельмас
5 июля 2023, 13:42 обновлено 5 июля, 14:01
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Главред расскажет, чем лучше всего протирать пыль, чтобы не приходилось делать это постоянно.
как сделать, чтобы пыль не садилась
как сделать, чтобы пыль не садилась / коллаж: Главред, фото:скриншот

Пыль дома на всех поверхностях - вечная проблема всех хозяек. Постоянные уборки и пыль забирает время и силы, что не может не огорчать.

Однако решение это проблеме есть. Мы расскажем что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель и ее не приходилось постоянно убирать.

Девушка-блогер показала, как сделать, чтобы пыль не садилась на поверхности, но главное - чем лучше всего протирать пыль.

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Для того, чтобы пыли в вашем доме стало значительно меньше можно воспользоваться лайфхаком с водой и кондиционером.

Необходимо во время уборки взять таз с водой и добавить в него кондиционер для стирки вещей.

Кондиционер может быть любым, в нем необходимо вымочить тряпку и вытирать пыль исключительно таким образом на протяжении нескольких дней.

Опыт блогера показал, что этот способ способен привести к тому, что пыль со временем оседает на поверхностях всё меньше, а в некоторых случаях и вовсе исчезает с них.

Попробуйте этот способ в следующий раз, когда задумаетесь над тем, как быстро убрать всю пыль в своем доме или квартире.

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