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Вы неправильно выпрямляли волосы: блогерша назвала главную ошибку

Яна Ставская
16 сентября 2024, 14:18
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Если после выравнивания пряди волос остаются волнистыми - значит что-то вы делаете не так.
Вы неправильно выпрямляли волосы: блогерша назвала главную ошибку
Как выпрямить волосы навсегда - Лив Орджилл делится секретом / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Все девушки с кудрями, которые постоянно выпрямляют волосы, знают, что эта процедура длительная — недостаточно раз, спеша, провести плойкой по локонам. Экс-представительница западного бренда GHD, производящего инструменты для укладки, Лив Орджилл поделилась в своем TikTok способом сделать так, чтобы волосы оставались прямыми как можно дольше.

У самой Орджилл — тоже кудри, поэтому девушка неоднократно сталкивалась с проблемой непослушных волос и испорченной после зала прической.

Как правильно укладывать непослушные волосы - смотрите видео:

видео дня
@livorgill

Straightening hair tip/telling off ?

♬ original sound - Liv Orgill

По словам девушки, главная ошибка даже опытных пользователей выпрямителей — спешка. Если после процедуры волосы так и остались волнистыми, то это все из-за того, что вы слишком быстро проводите прибором по прядям.

Необходимо медленно проводить плойкой от корней до кончиков, на это понадобится всего лишь "один-два полных подходы".

В другом случае прибор может не "считать" датчиками волосы, которые через него проходят, и вся процедура займет в "10 раз больше времени".

Как выпрямить волосы - советы от бренда GHD

Если вы хотите добиться наилучших результатов, вам следует выбрать прядь волос, не шире пластин. Вы должны держать плойку подальше от головы, расположить выпрямитель у корней и "медленно провести стайлером по всей длине до кончиков".

Вам также следует не забыть использовать термозащитный спрей и убедиться, что ваши волосы полностью сухие, чтобы избежать повреждения.

Кроме того, не "слишком сильно сжимайте пластины".

"Ваша хватка должна быть достаточно крепкой, чтобы надежно удерживать волосы, но пальцы и большой палец должны оставаться расслабленными", — говорится в блоке советов бренда.

Что известно о GHD?

Знаменитый британский бренд GHD уже более пятнадцати лет выпускает технику и аксессуары для волос профессионального уровня, востребованную во всем мире.
GHD максимально просты в эксплуатации, что позволяет использовать их в домашних условиях, даже если вы совсем новичок в вопросе укладки волос. Основополагающий принцип, которого придерживаются в своей работе специалисты бренда GHD, – это безопасный уход за волосами.

Уход за волосами - читайте другие новости

Ранее Главред писал, как сделать объем волос у корней невидимкой. Блогер показала на собственных волосах, что с помощью двух невидимок можно сделать шикарный объем за считанные секунды.

Также узнавайте, какие стрижки подходят для круглого лица. В частности, есть три стрижки, которые отлично подойдут женщинам с круглым лицом - они будут хорошо выглядеть даже с короткой длиной и тонкими волосами.

Напомним, ранее лайфстайл-блогерша Сара Бродли шокировала своих 405 000 подписчиков, объяснив, что случается, когда вы пренебрегаете мытьем инструментов для укладки волос.

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