Вы будете удивлены: как проверить качество стирального порошка с помощью куриного яйца

Чтобы отличить настоящий стиральный порошок от подделки и проверить его качество, достаточно будет использовать куриное яйцо.

Проверить качество стирального порошка можно с помощью куриного яйца/ ua.depositphotos.com

Ассортимент стиральных порошков в магазинах на сегодня очень большой. Они есть в разных ценовых категориях – от самых бюджетных вариантов до порошков с очень высокой ценой. Но такое разнообразие создает и определенные риски, ведь часть имеющих средств могут оказаться подделкой или быть не очень качественными. Поэтому лучше знать наперед, как определить качество стирального порошка, и не попадаться на крючок недобросовестным производителям.

Если порошок окажется некачественным, то он может плохо отстирывать пятна, оставлять белый налет на темных тканях или создать другие проблемы.

Есть ряд способов, как проверить качество стирального порошка. Мы расскажем об одном из оригинальных способов, который точно даст понять, стоит ли этот порошок ваших расходов, или это просто деньги на ветер.

Для того, чтобы выбрать качественный стиральный порошок, проверьте его с помощью куриного яйца. Для этого положите 1 столовую ложку стирального порошка в стакан с водой, хорошо перемешайте, чтобы он растворился. Затем положите в раствор небольшой кусок белка сваренного вкрутую куриного яйца. Оставьте ваш "экспериментальный образец" на сутки.

Через сутки посмотрите, в каком состоянии находится кусочек белка. Если он остался совсем невредимым, значит этот порошок имеет низкое качество.

Если белок размягчился и чуточку растворился – моющее средство, которое вы проверяете, можно применять для стирки вещей с небольшими загрязнениями и цветных изделий.

Если же белок полностью растворился, значит средство хорошо подходит для стирки белых вещей а также тех, которые имеют серьезные и сложные загрязнения.

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