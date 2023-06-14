Вы будете удивлены: 5 неожиданных способов, чем заменить губку на кухне

Мыть посуду можно не только привычными для нас губками, которые достаточно быстро становятся грязными и нуждаются в замене.

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Чем заменить губку на кухне/ ua.depositphotos.com, скрин из видео

Обычные губки для мытья посуды остаются новыми и чистыми очень недолго – достаточно будет несколько раз помыть ими тарелки, миски и кастрюли, чтобы этот предмет выглядел уже не таким привлекательным. А вот после около недели пользования на губке еще и накопится много микробов и соберутся остатки жира и пищи, и тогда этот полезный предмет начнет едва ли не сигнализировать, чтобы вы выбросили его как можно скорее.

Для сохранения своего здоровья и здоровья своей семьи губки для посуды нужно регулярно менять на новые. Но только ли обычной губкой можно мыть посуду? Не все знают, что можно использовать вместо губки для мытья посуды. А такой вариант на самом деле даже не один.

1. Тряпка из плотной ткани

Для мытья посуды можно использовать обычную тряпку из прочной ткани небольшого размера. После использования ее будет легче очистить, чем мочалку. Тряпку можно сполоснуть под проточной водой со средством для мытья посуды или хозяйственным мылом, и она снова станет чистой.

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2. Махровые полотенца

Махровые полотенца, которыми вы уже не пользуетесь, можно порезать на удобные квадратики и использовать для мытья посуды. С этой задачей они прекрасно справятся. Но есть один минус – сохнут такие махровые тряпки не очень быстро.

3. Мочалка из люфы

Люфа – это растение, плоды которого по виду напоминают кабачок или большой огурец. Достаточно будет высушить и очистить плод, чтобы получить мочалку. Из-за экологичности такие мочалки, полученные буквально от природы, сейчас довольно популярны и их много где можно приобрести.

Эта мочалка прекрасно справится с отмыванием грязи и жира от посуды. При этом ее саму легко очистить и продезинфицировать.

4. Мочалка из хлопкового шнура

Можно приобрести моток хлопкового шнура и самостоятельно связать из него небольшую мочалку квадратной или прямоугольной формы. Такой материал прекрасно будет отмывать посуду, а при этом его легко очистить – постирать под проточной водой и дать высохнуть.

5. Марля

Это еще один хороший вариант, чем заменить губку для мытья посуды. Мягкий материал не будет царапать поверхность посуды, но при этом будет нормально ее очищать. Поэтому для тефлонового и керамического покрытия такой способ подойдет идеально, хотя применять его можно для любых видов посуды. Плюсом является то, что марлю легко очистить от загрязнений и просушить, но большим минусом является недолговечность материала.

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